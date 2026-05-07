Trong Lời hứa đầu tiên tập 7 lên sóng tối nay, 7/5, gặp bà trùm Quỳnh Mai (Maya) ở công ty, á hậu Thanh Hương (á hậu Quỳnh Anh) lập tức tỏ thái độ vì cho rằng Mai đã quá ưu ái Vi Minh (Trang Emma). Thanh Hương trách Mai "sao miếng bánh ngon như thế chị lại không để dành cho em" vì giờ truyền thông đều đổ dồn vào Vi Minh.

Thanh Hương cho rằng đáng lẽ mình phải được làm dự án nhân ái đó chứ không phải Vi Minh. "Em có biết vì sao vương miện hoa hậu đáng lẽ ra thuộc về em mà rồi cuối cùng lại thuộc về tay Vi Minh không?", Mai bình tĩnh hỏi Thanh Hương.

Trong khi đó, Sơn (Linh Sơn) thông báo cho bố Vi Minh về việc cô chính là người quyên góp cho khoản tài trợ mổ tim của bà Ngọ. Ông Tài (Quỳnh Dương) rất ngạc nhiên bởi không nghĩ con gái có thể kêu gọi số tiền lớn như vậy. Ông chỉ sợ Vi Minh sẽ phải còng lưng trả lại số tiền tài trợ dự án của công ty. "Từ ngày cậu Đăng về đây xin kết hợp hết dự án này đến dự án kia là chú đã thấy bất an rồi", ông nói với Sơn.

Ở diễn biến khác, thiếu gia Hải Minh tới gặp trực tiếp bà trùm Mai bày tỏ sự sốt ruột bởi chưa thấy động thái gì từ công ty trong việc nâng đỡ Vi Minh sau khi nhận khoản tài trợ khổng lồ từ tập đoàn.

Mai giải thích: "Ngay chuyện hãm Thanh Hương lại đã là động thái rồi. Cậu nóng vội quá! Chẳng lẽ cậu nâng đỡ một người mà không hiểu gì về họ à? Khi nào hình ảnh nữ hoàng nhân ái được định hình xong, tôi sẽ có chiến lược để đưa cô ấy trở thành đại diện quốc dân đúng nghĩa. Từng bước một, chúng ta không xây dựng một cô hoa hậu mà xây dựng một vị thế không ai thay thế được". Toàn bộ cuộc nói chuyện này đã lọt vào tai Thanh Hương.

Thanh Hương sẽ trả lời câu hỏi của bà trùm thế nào cũng như sẽ hành động ra sao để lật đổ Vi Minh? Diễn biến chi tiết Lời hứa đầu tiên tập 7 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.