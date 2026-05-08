Trong Lời hứa đầu tiên tập 8 lên sóng tối nay, 8/5, theo yêu cầu của nhãn hàng, bà trùm Quỳnh Mai (Maya) quyết định đưa cả á hậu Thanh Hương (á hậu Quỳnh Anh) và Linh Anh về quê của Vi Minh (Trang Emma) để đóng quảng cáo nhân lúc tên tuổi nàng hậu đang hot. Mục đích của việc này là để top 3 có cơ hội được hợp tác cùng nhau và mang lại hiệu ứng truyền thông tích cực cho công ty.

Tuy nhiên, drama liên tục nổ ra giữa hai nàng hậu vốn có hiềm khích từ trước. Thanh Hương không ngừng khích bác Vi Minh nhưng nàng hậu cũng đáp trả sắc sảo không kém. Thanh Hương quyết định nói ra lý do ban đầu Vi Minh bị đẩy về quê là để á hậu chiếm spotlight. "Rồi đã giữ được chưa hả chị á hậu?", Vi Minh hỏi.

Trong khi đó, ông Tài (Quỳnh Dương) kịch liệt phản đối việc Vi Minh dàn dựng hoàn cảnh bi đát của bà cháu Dín để câu view, lạm dụng để tạo cơ hội cho bản thân. Nàng hậu giải thích lý do mình phải làm như vậy để cạnh tranh và giành giật cơ hội. "Nếu con không làm thế thì ai quan tâm, giúp đỡ họ?, cô nói. Tuy nhiên ông Tài cho rằng nếu đánh đổi nhân phẩm để được như hiện tại không có gì để tự hào. "Nếu còn một chút tự trọng, con hãy dừng lại đi", ông nói.

Ở diễn biến khác, Quỳnh Mai về tận bản gây sức ép lên Vi Minh, yêu cầu cô phải tiếp tục đẩy câu chuyện truyền cảm hứng của bà cháu Dín thêm nữa để gây chú ý. Quỳnh Mai còn gợi ý cho Vi Minh một cách để chống đối lại bố đẻ của mình.

Vi Minh có nghe lời Mai? Cô sẽ đối phó với á hậu ra sao?