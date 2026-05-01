Trong Lời hứa đầu tiên tập 6 lên sóng tối nay, 1/5, Vi Minh (Trang Emma) ngỡ ngàng khi đột ngột thấy thiếu gia Hải Đăng xuất hiện ở bản. Không những vậy, Hải Đăng còn mang theo quà và đồ dùng học tập tặng các em nhỏ khó khăn ở điểm trường.

Ở diễn biến khác, Vi Minh bất ngờ thấy những bản vẽ ấn tượng của Khánh (Mỹ Duyên) nên đề nghị cô bạn hợp tác dệt thành hoạ tiết trên trang phục cho mình. Hoa hậu hy vọng sự hợp tác này sẽ tạo nên điều gì đó hay ho.

Trong khi đó, để phát triển dự án khu nghỉ dưỡng của mình, Hải Đăng muốn mời Vi Minh tham gia hợp tác. Thiếu gia của tập đoàn Hải Minh cũng sang tận nhà có lời với ông Tài (Quỳnh Dương) vì dự án cần nhiều nhân lực của địa phương. Sơn (Linh Sơn) phân tích rất thuyết phục lợi ích của việc hợp tác này đặc biệt có lợi cho bà con nên bố của Minh đã chấp thuận cho con gái hợp tác với điều kiện phải chịu sự quản lý của Sơn.

Sơn cuối cùng cũng đồng ý hợp tác với Vi Minh để hoa hậu đứng tên tất cả các dự án và hứa sẽ đồng hành với cô. Tuy nhiên Sơn cũng ra điều kiện: "Tôi biết anh em tôi mang ơn gia đình nhà cô. Việc trả ơn hãy để tôi tự làm nhưng còn Khánh, cô hãy để yên cho nó".

Vi Minh có đồng ý với yêu cầu của Sơn? Diễn biến chi tiết Lời hứa đầu tiên tập 6 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

