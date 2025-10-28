Ngày 28/10, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, đơn vị này vừa phẫu thuật thành công cho người đàn ông mắc cùng lúc ung thư thanh quản và ung thư tuyến giáp. Các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh hiếm gặp trên thế giới.

Theo đó, ông H.V.T (53 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM khám trong tình trạng khàn tiếng kéo dài hơn 6 tháng. Sau khi được phẫu thuật nội soi sinh thiết dây thanh phải, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy ông T. mắc ung thư thanh quản giai đoạn sớm (carcinoma tế bào gai grade 2).

Trong quá trình chuẩn bị cho ca cắt ung thư thanh quản, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có thêm tổn thương nghi ngờ ung thư tuyến giáp trên hình ảnh siêu âm. Kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) khẳng định carcinoma tuyến giáp dạng nhú - một thể ung thư tuyến giáp thường diễn tiến âm thầm, ít có triệu chứng.

Trên cơ sở đó, ê-kíp chuyên môn quyết định tiến hành phẫu thuật đồng thời hai vị trí. Ca mổ được thực hiện bằng dao siêu âm - kỹ thuật hiện đại giúp hạn chế chảy máu, rút ngắn thời gian mổ và phục hồi nhanh. Các bác sĩ đã cắt thùy phải và eo tuyến giáp, cắt thanh quản bán phần đứng kiểu trán bên phải, đồng thời nạo vét hạch cổ chọn lọc nhóm II, III, IV.

Hình ảnh nội soi trước phẫu thuật của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, đây là trường hợp rất hiếm gặp trên thế giới vì bệnh nhân cùng lúc mắc ung thư ở hai cơ quan khác nhau với bản chất mô học tách biệt.

"Việc xử lý đòi hỏi phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, từ Tai Mũi Họng đến Ung bướu và Giải phẫu bệnh, nhằm đảm bảo lấy trọn khối u nhưng vẫn bảo tồn chức năng cho người bệnh", bác sĩ Minh nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Minh, ung thư thanh quản giai đoạn sớm thường biểu hiện bằng khàn tiếng kéo dài, trong khi ung thư tuyến giáp lại âm thầm, chỉ phát hiện được qua siêu âm hoặc khám định kỳ. Việc tình cờ phát hiện cả hai loại ung thư đã giúp bệnh nhân được điều trị triệt để, tăng cơ hội sống khỏe.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, vết mổ khô, giọng nói được bảo tồn và đang chuẩn bị xuất viện. Người bệnh sẽ tiếp tục được theo dõi hậu phẫu chi tiết, chuyên biệt cho từng loại ung thư.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh khàn tiếng trên 2 tuần không nên chủ quan, cần đến khám tại cơ sở chuyên khoa Tai Mũi Họng để nội soi tầm soát ung thư thanh quản. Đồng thời, người dân nên khám sức khỏe định kỳ, siêu âm tuyến giáp để phát hiện sớm các khối bướu bất thường, nhất là khi ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng.