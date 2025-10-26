N.T.N (23 tuổi, trú tại Hà Nội) đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) khám vì dấu hiệu mồ hôi trộm về đêm và đau vùng ngực. Cô có triệu chứng này trong hơn 1 tháng. Ban đầu, N. nghĩ rằng đó là do mệt mỏi hoặc cảm lạnh, tự mua thuốc về uống không hết nên quyết định đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, N. được bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xét nghiệm máu và tủy đồ cho thấy số lượng tế bào bất thường tăng cao, nghi ngờ bệnh lý ác tính về máu.

Tiếp đó, kết quả chụp PET/CT phát hiện nhiều hạch trung thất và hạch mạc treo, đây là dấu hiệu gợi ý tổn thương u lympho. Các bác sĩ tiến hành sinh thiết tổn thương, hội chẩn nhóm chuyên ngành ung thư hệ tạo máu và đưa ra chẩn đoán xác định: U lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa.

Bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ tại Khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, N. được chỉ định hóa trị phác đồ chu kỳ đầu tiên tại khoa và theo dõi sát các tác dụng phụ và đáp ứng điều trị.

Sau hơn hai tuần điều trị nội trú, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, các chỉ số huyết học cải thiện rõ, bệnh nhân xuất viện và tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ.

Với trường hợp của N., bác sĩ nhận định đây là bệnh nhân còn rất trẻ, không có tiền sử bệnh lý đặc biệt, nhưng lại mắc một bệnh ác tính tiến triển nhanh. Nếu không đến khám kịp thời, chỉ vài tuần hoặc vài tháng nữa, tình trạng có thể trở nên nguy kịch hơn rất nhiều.

Theo các bác sĩ Khoa Huyết học Lâm sàng, u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa là thể bệnh phổ biến nhất trong nhóm u lympho không Hodgkin. Bệnh xuất phát từ tế bào B - một thành phần của hệ miễn dịch, khi bị đột biến sẽ tăng sinh mất kiểm soát và hình thành các khối u ác tính.

Tốc độ tiến triển của bệnh nhanh, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng nếu chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị.

Những dấu hiệu thường gặp của bệnh:

- Nổi hạch bất thường ở cổ, nách, bẹn hoặc sâu trong lồng ngực, ổ bụng. Hạch thường cứng, không đau, to dần theo thời gian.

- Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Ra mồ hôi trộm về đêm, thường phải thay quần áo hoặc trải khăn khi ngủ.

- Sụt cân nhanh, mệt mỏi, suy kiệt thể trạng.

- Một số trường hợp có đau ngực, ho kéo dài, khó thở do hạch trong lồng ngực to lên chèn ép.

Bệnh ung thư này thường gặp ở người trung niên và cao tuổi, song có thể xuất hiện ở bất kỳ lứa tuổi nào kể cả người trẻ.

Với dấu hiệu đổ mồ hôi trộm ở người trưởng thành, đây là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý nội tiết như cường giáp, tiểu đường, suy giáp, hội chứng carcinoid; ung thư máu, ung thư hạch…

Các bác sĩ khuyến cáo, khi có bất kỳ dấu hiệu nào khác lạ trên cơ thể kéo dài từ 7-9 ngày, người dân nên chủ động đi khám sớm để sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh lý ác tính.

