H.T.M.A (20 tuổi, sống tại ngoại thành Hà Nội) là bệnh nhân ung thư gan trẻ tuổi vừa được ghi nhận từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

M.A có lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống khoa học, không thức khuya, cũng không chịu áp lực cuộc sống. Gần đây, cô sụt cân và chán ăn nên chủ động đi khám sức khỏe. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện nữ bệnh nhân có một khối u ở gan nên giới thiệu cô tới bệnh viện chuyên sâu hơn để có kết quả chính xác.

Tại Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, M.A được xác định nhiễm virus viêm gan B nhưng chưa từng biết hay điều trị.

Gia đình của M.A có mẹ bị virus viêm gan B. Các bác sĩ cho rằng khả năng cô gái này nhiễm virus từ mẹ ngay từ khi sinh ra nhưng không biết. Virus âm thầm phá hủy tế bào gan suốt 20 năm, đến khi cô phát hiện bệnh thì đã quá muộn.

Bác sĩ Đới Ngọc Anh tư vấn cho bệnh nhân viêm gan B. Ảnh: Ngọc Minh.

Gia đình của M.A bàng hoàng vì họ nghĩ rằng viêm gan B là bình thường. Ngay kể cả mẹ của cô cũng không tuân thủ tư vấn của bác sĩ. Đây là trường hợp đáng tiếc bởi nếu phát hiện sớm và theo dõi có thể điều trị kịp thời.

Thạc sĩ, bác sĩ Đới Ngọc Anh, Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh, viêm gan virus được ví như "kẻ giết người thầm lặng".

Tại đây, các bác sĩ đã tiếp nhận nhiều người trẻ, như một bệnh nhân 18 tuổi nôn ra máu mới phát hiện xơ gan mất bù, không hề biết mình mang virus viêm gan mạn tính. Virus này thường không có triệu chứng rõ ràng, âm thầm gây tổn thương gan, dẫn đến xơ gan hoặc ung thư gan khi phát hiện.

Bệnh viện cũng đã điều trị cho bệnh nhân nam, 28 tuổi ở Ninh Bình được Bệnh viện tỉnh Ninh Bình chuyển đến với chẩn đoán ung thư gan, viêm gan B. Khối u của nam thanh niên lên tới 14cm, kích thước rất lớn, lại nằm sát cuống mạch cấp máu cho phần gan bên trái. Bản thân bệnh nhân không biết mình bị viêm gan B.

Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có tỷ lệ nhiễm viêm gan B và C cao nhất thế giới, với khoảng 6,5 triệu người nhiễm viêm gan B và 900.000 người nhiễm viêm gan C. Đây là nguyên nhân gây ra khoảng 80.000 ca xơ gan, ung thư gan và 40.000 ca tử vong mỗi năm.

Theo các nghiên cứu, những người bị viêm gan B có khả năng bị ung thư gan cao gấp 20 lần so với người khỏe mạnh, không nhiễm viêm gan B. Người nhiễm viêm gan B cấp tính có thể khỏi sau 3-6 tháng nếu theo dõi và khám định kỳ. Tuy nhiên, với viêm gan B mạn tính thể hoạt động, bệnh nhân cần dùng thuốc suốt đời và khám định kỳ 3 tháng/lần để phát hiện sớm biến chứng.

Để phòng ngừa, bác sĩ Ngọc Anh khuyến cáo tiêm vắc xin viêm gan B là cách hiệu quả nhất, đạt hiệu quả bảo vệ đến 95%. Đặc biệt, phụ nữ mang thai cần tầm soát viêm gan B để tránh lây truyền cho con. Nếu như trẻ em sinh ra mắc viêm gan B bẩm sinh thì nguy cơ phát triển thành mạn tính rất cao, khiến cho sức khỏe trẻ bị giảm sút.

Ngoài ra, cần thực hiện các biện pháp như: Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, đeo găng tay và rửa tay sau khi tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể, lau sạch vết máu bằng cồn, bảo vệ vết thương, tránh dùng chung vật sắc nhọn như dao cạo, bấm móng tay, bàn chải đánh răng, đảm bảo kim tiêm vô trùng khi tiêm phòng, xăm hoặc phẫu thuật.

