Ngày 25/5, ông Chu Quốc Thịnh, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết vừa ký 2 công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội liên quan đến các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo.

Ông Thịnh cho biết, người dân rất quan tâm đến một số sản phẩm giảm cân do Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân) quảng cáo (X1000, viên uống giảm cân X3 - Super Detox X3, X7 plus) do nghi chứa chất cấm.

Theo ông Thịnh, Cục An toàn thực phẩm đã khẩn trương kiểm tra, rà soát trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Cục, kết quả cho thấy chỉ có 1 trong số các sản phẩm trên được tiếp nhận bản công bố tại Cục. Đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe X7 plus, được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố ngày 14/6/2021.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Zubu (154 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TPHCM) công bố và chịu trách nhiệm. X7 plus được sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla (Điểm công nghiệp Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

"Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy xác nhân nội dung quảng cáo nào cho các sản phẩm có tên nêu trên", ông Thịnh cho biết.

Thực tế, qua rà soát trên môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện một số website vẫn kinh doanh sản phẩm này và quảng cáo sai quy định.

Sản phẩm giảm cân của Ngân 98 bán trên mạng. Ảnh chụp màn hình

Cục An toàn thực phẩm đề nghị 2 đơn vị chuyên ngành về ATTP khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, quảng cáo các sản phẩm trên, đồng thời tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm xác định chất cấm (nếu có) để xử lý theo quy định.

Trước những ồn ào cho rằng cô bán sản phẩm giảm cân chứa chất cấm, tối 21/5, DJ Ngân 98 đã lên tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Cô khẳng định những sản phẩm mà cô làm đại diện hình ảnh đều đã được kiểm nghiệm rõ ràng, đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng, đồng thời cho biết bản thân cũng thực hiện kiểm nghiệm chéo để đối chứng.

Ngân 98 cho biết, ngày 20/5, công ty của cô đã gửi đơn đến Sở An toàn Thực phẩm TPHCM, kèm theo ba phiếu kiểm nghiệm chất lượng và hồ sơ công bố sản phẩm để chứng minh tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.