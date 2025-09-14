Đại sứ quán Việt Nam tại Romani:

Mới đây, tại chương trình nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp biểu diễn đã để lại dấu ấn sâu đậm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025) và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Romania (1950 – 2025).

Ảnh minh hoạ

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Romania chủ trì, có sự tham dự của đông đảo bạn bè sở tại cùng nhiều lãnh đạo hai nước. Đặc biệt, có sự hiện diện của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Khắc Định dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội... đã góp phần khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Romania.

Trong không gian rực rỡ cờ hoa, tiếng đàn bầu, đàn T'rưng, đàn nguyệt, đàn tỳ bà… hòa quyện cùng giai điệu dân ca, tạo nên bức tranh âm nhạc giàu bản sắc, khiến khán giả Romania thích thú. Nhiều người đã nán lại sau buổi diễn để bày tỏ sự ngưỡng mộ, chia sẻ rằng họ cảm nhận được vẻ đẹp vừa sâu lắng vừa hiện đại của văn hóa Việt Nam.

Đoàn nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa Việt Nam đã mang lại làn gió mới sang Roumanie chính là minh chứng sống động cho thành công của chương trình. Một lần nữa, văn hóa – nghệ thuật đã khẳng định vai trò cầu nối, đưa quan hệ Việt Nam – Romania tiến thêm bước vững chắc trên chặng đường 75 năm gắn bó và phát triển.