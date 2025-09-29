Kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh

Vietnam Excellence Brand là giải thưởng thường niên do Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu phối hợp với Viện Nghiên cứu Đánh giá chất lượng Doanh nghiệp và Phát triển nguồn Nhân lực tổ chức uy tín phối hợp tổ chức, nhằm vinh danh những thương hiệu, doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp nổi bật cho nền kinh tế. Chương trình năm 2025 đặc biệt đề cao các tiêu chí: tầm nhìn chiến lược, tính minh bạch, giá trị bền vững và uy tín thương hiệu.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nhiều biến động, việc Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Phát Holdings lọt Top 10 Nhà phát triển bất động sản xuất sắc 2025 mang ý nghĩa ghi nhận nỗ lực bền bỉ, đồng thời khẳng định niềm tin của khách hàng và đối tác dành cho doanh nghiệp.

Khang Phát Holdings nhận giải thưởng danh giá cho các doanh nghiệp hàng đầu

Theo đại diện Khang Phát Holdings, ngay từ những ngày đầu thành lập, doanh nghiệp đã đặt yếu tố minh bạch pháp lý và trách nhiệm với khách hàng làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Tất cả các dự án mà doanh nghiệp triển khai đều được kiểm soát chặt chẽ về thủ tục pháp lý, tiến độ và chất lượng, tạo sự an tâm cho khách hàng và nhà đầu tư.

“Chính sự minh bạch này đã giúp Khang Phát Holdings xây dựng được uy tín trên thị trường, trở thành một trong những thương hiệu bất động sản được đánh giá cao về sự chuẩn mực và cam kết dài hạn”, đại diện Khang Phát Holdings cho hay.

Với triết lý “chắc từ gốc - bền từ tâm”, Khang Phát Holdings luôn chú trọng đầu tư vào hạ tầng đồng bộ, tiện ích đầy đủ và thiết kế hiện đại cho các dự án. Doanh nghiệp không chỉ mang đến sản phẩm đầu tư đáng tin cậy mà còn tạo dựng giá trị gia tăng lâu dài cho khách hàng và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Khang Phát Holdings cũng xác định, sự phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi lợi ích của khách hàng và đối tác luôn được đặt song hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy, trong suốt hành trình hoạt động, công ty luôn nỗ lực lắng nghe, thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng, từ cơ hội đầu tư đến nhu cầu an cư.

Khang Phát Holdings còn được các đối tác đánh giá là doanh nghiệp phát triển dự án uy tín và bền vững, sẵn sàng hợp tác lâu dài để cùng nhau kiến tạo giá trị mới cho thị trường.

Dấu ấn bứt phá năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng của Khang Phát Holdings khi nhiều các dự án trọng điểm được triển khai và ghi nhận sự quan tâm lớn từ thị trường. Các dự án này không chỉ khẳng định năng lực phát triển của doanh nghiệp, mà còn tạo đà để Khang Phát Holdings nâng cao vị thế, góp phần định hình xu hướng bất động sản bền vững tại Việt Nam.

Việc lọt Top 10 Nhà phát triển bất động sản xuất sắc chính là sự ghi nhận những nỗ lực kiên định và tâm huyết ấy. Đây không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực đã qua, mà còn là cam kết để Khang Phát Holdings tiếp tục theo đuổi sứ mệnh kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Khang Phát Holdings và các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam được vinh danh

Ông Nguyễn Nhật Anh - Tổng Giám đốc Khang Phát Holdings chia sẻ tại lễ vinh danh: “Danh hiệu này là niềm tự hào, đồng thời là cam kết để Khang Phát Holdings tiếp tục xây dựng những sản phẩm uy tín, chất lượng, mang lại thành công bền vững cho khách hàng và đối tác. Chúng tôi tin rằng, sự đồng hành và niềm tin từ khách hàng, nhà đầu tư chính là động lực lớn nhất để doanh nghiệp phát triển lâu dài”.

Nhìn về chặng đường phía trước, Khang Phát Holdings đặt mục tiêu tiếp tục triển khai các dự án tiềm năng, pháp lý minh bạch, rõ ràng và phát triển đa dạng dòng sản phẩm. Song song đó, doanh nghiệp cũng chú trọng đến trách nhiệm xã hội, triển khai nhiều hoạt động cộng đồng để lan tỏa những giá trị tích cực.

Với tầm nhìn chiến lược, uy tín đã được khẳng định và sự ghi nhận từ giải thưởng Vietnam Excellence Brand 2025, Khang Phát Holdings tiếp tục kiên định theo đuổi hành trình kiến tạo những dự án chất lượng và bền vững, đồng hành cùng khách hàng và đối tác trong quá trình xây dựng một tương lai thịnh vượng.

Lệ Thanh