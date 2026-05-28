Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Bùi Hoài Nam, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Ngọc Huy

Bà Nguyễn Thanh Vân, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Minh Thái, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Chử; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Đô Vinh.

Ông Vũ Ngọc Đương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Chử được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường chúc mừng các cán bộ được trao quyết định điều động, chỉ định, bổ nhiệm.

Theo ông Trường, đây là những cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, quản lý tốt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền; lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.