Ngày 27/3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị để thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, với 100% phiếu tín nhiệm, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Phong, tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Xuân Trường - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu hoàn thiện các thủ tục để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y kết quả bầu cử đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Ông Trần Phong sinh năm 1974, quê tỉnh Quảng Trị; có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Bí thư Thành ủy Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa...

