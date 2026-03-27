Sáng 27/3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Việt Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Việt Hùng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Nguyễn Việt Hùng. Ảnh: X.N

Ông Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1978 (quê Hà Nội); trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Tháng 9/2024, ông Hùng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Trước đó, ông từng trải qua các vị trí công tác như: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty HUD; Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD.

Tại hội nghị này, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Trung ương đã bầu ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.