Quyết định đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Hà ký. Thời gian đình chỉ là 6 tháng, từ ngày 25/4 đến 22/10.

Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng xác định đơn vị không chấp hành chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là việc không hoàn tất thủ tục sáp nhập theo đúng quy định và thời hạn.

Trong thời gian bị đình chỉ, Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa chỉ được phép thực hiện các hoạt động nhằm khắc phục vi phạm. Đồng thời, đơn vị này phải bàn giao con dấu cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Trước đó, ngày 13/4, UBND tỉnh đã có Kết luận số 5119 về việc Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa vi phạm nghĩa vụ chấp hành chỉ đạo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể, Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa không hoàn thành thủ tục sáp nhập theo đúng quy định và thời hạn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4331 ngày 23/9/2025 và Công văn số 2252 ngày 5/2/2026.

Liên quan vấn đề trên, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, quyết định của UBND tỉnh chỉ đình chỉ hoạt động Liên đoàn Yoga tỉnh Khánh Hòa, còn Liên đoàn Yoga tỉnh Ninh Thuận vẫn hoạt động bình thường. Trong thời gian Khánh Hòa khắc phục vi phạm, sở sẽ phối hợp với Liên đoàn Yoga tỉnh Ninh Thuận (cũ) tổ chức các hoạt động, sự kiện để duy trì phong trào.

Hiện, Liên đoàn Yoga tỉnh Ninh Thuận (cũ) có 35 câu lạc bộ với hơn 500 hội viên và vẫn duy trì các phong trào, hoạt động tập luyện, thi đấu của tỉnh.

