Ngày 11/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đã có văn bản yêu cầu Công ty Phúc Sơn rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, các kiến nghị, đề xuất liên quan đến dự án Khu trung tâm Đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (sân bay Nha Trang).

Ông Nguyễn Văn Hậu (biệt danh "Hậu Pháo"), cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, là người có hành vi liên quan đến quá trình thực hiện dự án này và đã bị xét xử.

Động thái này được thực hiện sau khi Tòa Quân sự Trung ương ngày 6/7 ban hành bản án hình sự phúc thẩm cùng các bản án khác, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện các kiến nghị liên quan.

Một góc sân bay Nha Trang nhìn từ trên cao. Ảnh: Xuân Ngọc

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Phúc Sơn cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án tại sân bay Nha Trang cũ, gồm quyết định chủ trương, giao đất, giấy phép xây dựng, hợp đồng BT và các văn bản liên quan.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ xác định ranh giới, phạm vi, diện tích, bản đồ hiện trạng, tọa độ VN-2000, danh mục các công trình, hồ sơ nghiệm thu và hoàn công (nếu có).

UBND tỉnh cũng yêu cầu doanh nghiệp báo cáo quá trình thực hiện dự án, đề xuất phương án xử lý phù hợp. Đồng thời, Công ty Phúc Sơn phải kiến nghị cụ thể về phương án xử lý tiếp theo, trên tinh thần phối hợp với tỉnh để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm lợi ích hài hòa của doanh nghiệp và các bên liên quan theo kiến nghị của Tòa Quân sự Trung ương.

Công ty Phúc Sơn được yêu cầu phối hợp với Sở Tài chính để cung cấp hồ sơ, tài liệu trước ngày 15/8, phục vụ việc tổng hợp, báo cáo.

Bên trong dự án ngổn ngang không có tín hiệu hoạt động. Ảnh: Xuân Ngọc

Sân bay Nha Trang có diện tích gần 240ha, từng là sân bay dân sự, nằm sát đường biển Trần Phú và kết nối với các tuyến đường lớn trung tâm TP Nha Trang (cũ).

Năm 2004, khi sân bay Cam Ranh đi vào hoạt động, sân bay Nha Trang ngừng đón khách và chuyển thành căn cứ quân đội. Một phần đất được giao cho địa phương để phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2015, Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 62ha đất tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý. Năm 2016, tỉnh bàn giao toàn bộ diện tích này cho Công ty Phúc Sơn để thực hiện dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 10.000 tỷ đồng, gồm hơn 1.100 lô đất ở, biệt thự và các công trình thương mại, dịch vụ.

Theo thông tin được công bố, Tòa Quân sự Trung ương xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm 11 năm tù đối với ông Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, về hành vi liên quan dự án sân bay Nha Trang cũ. Tổng hợp các bản án, ông Hậu phải chấp hành hình phạt chung 30 năm tù.

Theo bản án, ông Hậu biết rõ dự án chưa bảo đảm đầy đủ tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng. Bản án cũng buộc ông Hậu bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.