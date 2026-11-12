Quảng diễn nghệ thuật đường phố, vinh danh di sản thờ Mẫu Thiên Y A Na/Po Inu Nagar và hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa là những điểm nhấn trong hơn 30 hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam ở Khánh Hòa.

Chiều 12/11, UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin về chương trình quảng diễn nghệ thuật “Dấu ấn Văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa”, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Theo kế hoạch, các hoạt động chính diễn ra từ 6h30 đến 22h30 ngày 24/11, tại Quảng trường 2 Tháng 4, Công viên Tuệ Tĩnh, Thư viện tỉnh Khánh Hòa và dọc tuyến đường Trần Phú (phường Nha Trang).

Mở đầu chương trình là hoạt động khiêu vũ thể thao với sự tham gia của 300 cặp vận động viên tại Quảng trường 2 Tháng 4.

Từ 15h, dọc đường Trần Phú sẽ diễn ra hoạt động quảng diễn đường phố kết hợp đi bộ thể thao, biểu diễn nghệ thuật và giao lưu cộng đồng.

Quảng trường 2 Tháng 4, nằm giáp biển đường Trần Phú, phường Nha Trang, nơi sẽ tổ chức chương trình.

Người tham gia trình diễn theo 5 nhóm trang phục gồm áo dài Việt cổ phục, trang phục bà ba, trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số, áo dài Việt Nam và trang phục truyền thống sáng tạo nghệ thuật. Hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp trang phục, bản sắc văn hóa các vùng miền.

Buổi tối, các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật cộng đồng tiếp tục diễn ra tại Quảng trường 2 Tháng 4 và Công viên Tuệ Tĩnh.

Đáng chú ý, tối 24/11, tại sân khấu chính Quảng trường 2 Tháng 4 sẽ diễn ra lễ đón nhận Bằng vinh danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na/Po Inu Nagar” là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Chương trình nghệ thuật được tổ chức ở trung tâm phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Dịp này, tỉnh cũng phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa và trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 11, địa phương tổ chức hơn 30 hoạt động hưởng ứng, tập trung cao điểm từ ngày 18 đến 24/11 tại các khu di tích, thiết chế văn hóa, khu vực công cộng và cơ sở du lịch trên toàn tỉnh.

Nổi bật là Ngày hội Đại đoàn kết tại 880 khu dân cư, trưng bày “Ký ức văn hóa Khánh Hòa”, Ngày hội Văn hóa ẩm thực Khánh Hòa năm 2026 cùng các hoạt động trải nghiệm di sản, phát triển văn hóa đọc và liên hoan nghệ thuật quần chúng.

Để thu hút người dân và du khách, một số cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch triển khai chương trình giảm giá dịch vụ. Đặc biệt, các điểm di tích như Tháp Bà Pô Nagar, Hòn Chồng và Tháp Pô Klong Garai miễn phí tham quan, phí thuyết minh cho các đoàn học sinh, sinh viên và giáo viên phụ trách thuộc các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Thông qua chuỗi hoạt động, Khánh Hòa kỳ vọng tạo không gian sinh hoạt văn hóa rộng khắp, khuyến khích người dân tham gia gìn giữ, phát huy các giá trị di sản, đồng thời quảng bá bản sắc địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa.

Xuân Ngọc