Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội đến những màn livestream câu kéo tương tác

Liên quan việc Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt), các bị can đã thừa nhận nhiều hành vi vi phạm xuất phát từ mục đích thu hút sự chú ý, tăng tương tác trên mạng xã hội.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hợi khai nhận do cho rằng mình có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nên đã lợi dụng các vụ việc gây tranh cãi để thu hút tương tác.

"Tôi tìm tới và không bỏ qua những cơ hội 'bú fame'. Càng nhiều lượt xem, càng đông người theo dõi thì tôi lại càng chửi nhiều", Hợi khai.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Trong khi đó, Trần Đình Tiệp, còn được biết đến với biệt danh "Vua Quạt", thừa nhận trong quá trình livestream đã nhiều lần đưa ra các thông tin về một số cá nhân khi chưa được kiểm chứng.

"Tôi nghĩ lên mạng nói bỗ bã, nói chuyện vui nhưng không ngờ hậu quả lại lớn như vậy. Nguyên nhân cũng xuất phát từ việc tôi bị kích động", Trần Đình Tiệp khai.

Còn Hồ Văn Khoa khai nhận: "Mục đích của tôi khi livestream, tương tác là câu view, câu like để bán hàng thôi. Tôi không nghĩ những phát ngôn của mình lại gây hậu quả nghiêm trọng như vậy".

Không dừng lại trên không gian mạng

Như VietNamNet đã đưa tin, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt).

Theo điều tra, các đối tượng nhiều lần livestream tranh cãi với nội dung phản cảm, xúc phạm nhau nhằm tăng lượt xem, tương tác và mở rộng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky), Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt) và Hồ Văn Khoa tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Không chỉ dừng lại trên không gian mạng, Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa còn đến Công ty TNHH KF FAN của Trần Đình Tiệp tại Bắc Ninh để tiếp tục livestream, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa về tội Gây rối trật tự công cộng; khởi tố Nguyễn Văn Hợi và Trần Đình Tiệp về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.