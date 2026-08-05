Vụ việc Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky) bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng sau màn livestream gây náo loạn tại xưởng của TikToker Vua Quạt ở Bắc Ninh đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng cần xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, qua đó góp phần làm trong sạch môi trường mạng và bảo vệ giới trẻ trước những nội dung độc hại.

Luật sư Cường phân tích, trật tự công cộng là trạng thái ổn định được hình thành trên cơ sở các quy định của pháp luật, đạo đức và chuẩn mực xã hội, bảo đảm cho các hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân diễn ra bình thường, an toàn và văn minh.

Nguyễn Văn Hợi (biệt danh "Khánh Sky") tìm đến xưởng của "Vua Quạt" tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Chụp màn hình.

Bởi vậy, những hành vi chửi bới, đe dọa, xúc phạm người khác ở nơi công cộng không chỉ xâm phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân mà còn trực tiếp tác động đến an ninh trật tự xã hội, gây tâm lý bất an cho người dân và làm ảnh hưởng đến môi trường văn hóa chung.

“Trong vụ việc này, điều đáng chú ý là toàn bộ hành vi còn được phát trực tiếp trên mạng xã hội. Hậu quả không chỉ diễn ra tại hiện trường mà còn lan truyền với tốc độ rất nhanh trên không gian mạng, thu hút lượng lớn người theo dõi, bình luận và chia sẻ”, luật sư Cường nhận định.

“Giang hồ mạng” đang trở thành vấn nạn xã hội

Từ vụ việc của Khánh Sky, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng cần nhìn nhận nghiêm túc về hiện tượng “giang hồ mạng” đang phát triển ngày càng phức tạp trong những năm gần đây.

Mặc dù không phải là thuật ngữ pháp lý, nhưng “giang hồ mạng” đã trở thành khái niệm quen thuộc để chỉ những đối tượng lợi dụng mạng xã hội xây dựng hình ảnh bất hảo, thường xuyên đăng tải các nội dung phản cảm, khoe khoang hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng ngôn ngữ tục tĩu hoặc cổ xúy bạo lực nhằm thu hút sự chú ý.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Theo luật sư Cường, nhiều đối tượng cố tình tạo dựng những màn mâu thuẫn, xung đột, thách thức nhau trên mạng xã hội để câu kéo lượt xem. Khi lượng người theo dõi tăng lên, họ tiếp tục khai thác sự nổi tiếng đó để quảng cáo, bán hàng hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh khác.

“Một số trường hợp còn cố tình tạo ra các ‘content bẩn’, dựng chuyện cãi vã, xúc phạm lẫn nhau để thu hút tương tác rồi kiếm lợi từ quảng cáo và hoạt động thương mại. Đây là biểu hiện lệch chuẩn rất đáng lo ngại”, ông nói.

Theo vị luật sư, mặt trái của các nền tảng mạng xã hội hiện nay là thuật toán thường ưu tiên những nội dung có lượng tương tác cao. Khi người dùng theo dõi hoặc tương tác với một tài khoản “giang hồ mạng”, hệ thống sẽ tiếp tục đề xuất những nội dung tương tự.

Pháp luật không có “vùng cấm” với người nổi tiếng trên mạng

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, thực tiễn xét xử thời gian qua cho thấy nhiều đối tượng nổi tiếng trên mạng xã hội đã phải chịu trách nhiệm hình sự vì các hành vi vi phạm pháp luật.

Các vụ án liên quan đến Dương Minh Tuyền, Khá Bảnh và nhiều trường hợp khác cho thấy pháp luật không có bất kỳ “vùng cấm” nào đối với những người lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Liên quan đến các diễn biến xoay quanh Huấn Hoa Hồng và TikToker Vua Quạt, luật sư Cường cho rằng cơ quan điều tra hoàn toàn có thể tiếp tục xác minh để làm rõ bản chất sự việc.

Nếu có căn cứ cho thấy các cá nhân liên quan cùng tham gia, kích động, cổ xúy hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhằm thu hút sự chú ý của dư luận, gây mất an ninh trật tự hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì đều có thể bị xem xét xử lý theo quy định.

Bị truy tìm liên quan vụ Khánh Sky, TikToker Hồ Văn Khoa gửi lời xin lỗi cộng đồng mạng và cho biết sẽ trình diện cơ quan công an vào chiều ngày 4/8.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, ngày 3/8, Viện KSND khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky).

Theo cơ quan điều tra, ngày 29/7, Khánh Sky cùng Hồ Văn Khoa đến xưởng sản xuất của TikToker Trần Đình Tiệp (Vua Quạt) tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, Khánh Sky đã livestream khoảng 15 phút, liên tục chửi bới, thách thức, đe dọa và yêu cầu Vua Quạt ra gặp mặt.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.