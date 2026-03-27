Tối 27/3, tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; đồng thời công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”.

"Mời nước mời trầu" mở đầu cho chương trình khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, Bắc Ninh – Kinh Bắc là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến, nơi hội tụ và kết tinh nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Nếu Dân ca Quan họ là biểu tượng cho tâm hồn người Kinh Bắc thì tranh dân gian Đông Hồ chính là kết tinh của trí tuệ và thẩm mỹ thuần Việt.

Việc UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ không chỉ khẳng định giá trị độc đáo về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật mà còn ghi nhận nỗ lực bền bỉ của các thế hệ nghệ nhân và cộng đồng làng nghề. Đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo tồn, phục hồi và phát huy di sản trong bối cảnh hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một.

Cùng với đó, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới đã mở ra cơ hội lớn cho công tác bảo tồn và quảng bá di sản. Trong quần thể này, Bắc Ninh có hai địa điểm tiêu biểu là Chùa Vĩnh Nghiêm và Chùa Bổ Đà là những trung tâm tôn giáo, văn hóa gắn với sự hình thành của Thiền phái Trúc Lâm thời Trần, mang đậm tinh thần nhập thế và bản sắc dân tộc.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc.

Để phát huy hiệu quả các giá trị di sản, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ nghệ nhân và cộng đồng làng nghề; đẩy mạnh công tác đào tạo, truyền nghề; đưa giáo dục di sản vào trường học; thực hiện kiểm kê, số hóa và nghiên cứu di sản một cách bài bản. Đồng thời, tỉnh tăng cường quảng bá, nâng cao nhận thức xã hội, đa dạng hóa sản phẩm văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.

Bắc Ninh cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với Quảng Ninh và Hải Phòng nhằm quản lý thống nhất, bảo đảm tính toàn vẹn và phát huy giá trị của quần thể di sản thế giới.

Tại buổi lễ, bà Pauline Tamesis – Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đã trao Bằng ghi danh của UNESCO cho đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Bà khẳng định, Kinh Bắc từ lâu là cái nôi văn hóa của Việt Nam và việc các di sản được vinh danh thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản trong đời sống đương đại.

Trong khuôn khổ sự kiện, Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026” chính thức khai mạc với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, nhằm lan tỏa giá trị di sản và biến di sản thành nguồn lực phát triển.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng của UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp cho lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và nghệ nhân.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tinh hoa di sản – Ngàn năm tỏa rạng” với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Phạm Phương Thảo, Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc… Chương trình gồm ba phần: “Tinh hoa di sản”, “Sắc màu Kinh Bắc” và “Ngàn năm tỏa rạng”, tái hiện hành trình từ truyền thống đến hiện đại của vùng đất Bắc Ninh.

Màn trình diễn Drone Light Show.

Khép lại buổi lễ là màn trình diễn Drone Light Show và pháo hoa nghệ thuật với chủ đề “Từ di sản tỏa sáng tương lai”. Những hình ảnh ánh sáng trên bầu trời đêm Kinh Bắc đã tái hiện sinh động hành trình từ cội nguồn văn hiến ngàn năm đến khát vọng phát triển mạnh mẽ của Bắc Ninh trong thời đại mới.