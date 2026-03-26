Núi Non Nước (tên cổ là Dục Thúy Sơn) là ngọn núi nhỏ nằm ở ngã ba sông Vân và sông Đáy giao nhau. Đây được xem là hòn non bộ kỳ vĩ và được mệnh danh là Tứ đại danh sơn của TP Ninh Bình (cũ), nay là phường Hoa Lư (Ninh Bình).

Núi là một tiền đồn nằm ở cửa ngõ phía đông kinh đô Hoa Lư xưa và cũng là nơi đặt thành cổ Ninh Bình dưới thời Nguyễn. Lối lên đỉnh Non Nước phải qua hàng chục bậc gạch đá. Đỉnh núi tương đối bằng phẳng, cây cối xanh mát, có lầu đón gió thuận tiện nghỉ ngơi, giải trí cho khách tham quan.

Núi có nhiều tên gọi khác nhau nhưng cái tên Dục Thúy Sơn là do Trương Hán Siêu, Thái phó triều Trần đặt tên. Ông cũng là người đầu tiên lưu bút tích một bài thơ khắc vào đá trên ngọn núi này.

Núi Non Nước nằm trên ngã ba sông, nơi đường thủy đi lại thuận lợi, thắng cảnh kỳ quan nên thơ, hữu tình mang vẻ đẹp “cảnh tiên nơi cõi tục” bởi thế các hoàng đế, tao nhân, mặc khách, mỗi khi đi qua đây đều buộc thuyền, vịn cây, leo núi, tức cảnh sinh tình đề thơ tạc đá...

Hiện có hơn 40 bài thơ văn khắc vào núi đá và có đến hàng trăm bài thơ vịnh cảnh của các nhà thơ qua nhiều triều đại như Lê Thánh Tông, Lê Hiển Tông, vua Tự Đức, Nguyễn Trãi, Phạm Sư Mạnh, Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Khuyến, Ninh Tốn...

Dục Thúy Sơn đã trở thành đề tài cho các thi nhân xưa và nay cũng như nơi tuyển thơ có một không hai trong thiên hạ.

Ngay dưới chân núi, du khách có thể bắt đầu chiêm ngưỡng những bài thơ khắc bằng chữ Hán in sâu vào đá. Có những nơi được khắc 3, 4 bài thơ liền nhau. Có bài thơ khắc treo leo ở những vách đá hiểm trở.... với nhiều thể loại thơ như: tứ tuyệt (4 chữ), ngũ ngôn (5 chữ), bát cú (8 câu) nội dung thơ đều thiên về tả cảnh, tả tình và nhân tình thế thái...

Ông Trương Đình Tưởng - Chủ tịch Hội khoa học lịch sử tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Thơ khắc kín sườn non, đỉnh núi. Thơ khắc dọc đường lên, lối xuống, cả trên vách đá chênh vênh soi xuống dòng Vân - Đáy êm đềm. Nơi đây được biết đến với “bảo tàng” thơ khắc trên đá độc đáo nhất Việt Nam”.

Cũng theo ông Tưởng, núi Non Nước là nơi từng chứng kiến và diễn ra nhiều sự kiện lịch sử oai hùng của dân tộc qua các thời kỳ thăng trầm của đất nước.

Năm 1962, núi Non Nước được công nhận Di tích danh thắng quốc gia, đến năm 2019 được xếp hạng Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đặc biệt.

Trên đỉnh núi Non Nước bằng phẳng có lầu đón gió (Nghinh phong) thuận tiện nghỉ ngơi, giải trí cho khách tham quan.

Lô cốt kháng chiến qua bao thời kỳ trên đỉnh núi.

Trên đỉnh núi cũng có tượng đài anh hùng cách mạng Lương Văn Tụy.

Những bài thơ cổ trường tồn với thời gian.