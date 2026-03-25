Chiều 25/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã làm việc với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhằm triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời cụ thể hóa Luật Thủ đô (sửa đổi) và các chiến lược phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ký kết hợp tác với đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhấn mạnh, trong tiến trình phát triển của Thủ đô - vùng đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa, trí tuệ dân tộc, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Theo ông, bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu phải tăng cường kết nối giữa tư duy học thuật, nghiên cứu khoa học với thực tiễn quản lý và hoạch định chính sách. Việc hợp tác giữa một cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu về khoa học xã hội và nhân văn với cơ quan quản lý văn hóa của Thủ đô vì thế mang ý nghĩa chiến lược, mở ra cơ hội đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Hà Nội.

Hiệu trưởng Trường ĐH KHXHNV cho rằng, đây là thời điểm thuận lợi để nhà trường phát huy thế mạnh, tham gia sâu hơn vào các chương trình, đề án phát triển văn hóa của thành phố. Ông đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần phối hợp nhanh chóng, hiệu quả của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trong việc tổ chức buổi làm việc.

"Chúng tôi kỳ vọng sau lễ ký kết, hợp tác giữa hai đơn vị sẽ đi vào chiều sâu, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong việc phát triển văn hóa và con người Hà Nội", ông Hoàng Anh Tuấn nói.

Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Ở góc độ quản lý, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 80, Thành ủy Hà Nội đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng chương trình hành động, tạo nền tảng để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển văn hóa.

Theo ông Long, với vị thế trung tâm của cả nước, Hà Nội tiếp tục giữ vai trò đầu tàu về văn hóa, hướng tới các giá trị cốt lõi: bản sắc - văn hiến - hiện đại - hạnh phúc. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này đòi hỏi khối lượng công việc lớn, cách tiếp cận khoa học và sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia.

"Văn hóa và lịch sử là lĩnh vực rộng, phức tạp, cần nền tảng tri thức sâu. Sự tham gia của các nhà khoa học, các trường đại học là yếu tố then chốt để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ", ông Long nhấn mạnh.

Trong bối cảnh bộ máy tổ chức có nhiều thay đổi, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội hiện đảm nhiệm khối lượng công việc ngày càng lớn, đặc biệt sau khi mở rộng sang các lĩnh vực truyền thông, báo chí, xuất bản. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính với 126 xã, phường cũng đặt ra yêu cầu mới trong quản lý, điều hành.

Năm 2026, Sở tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản văn hóa, thúc đẩy giáo dục văn hóa trong trường học, tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển công nghiệp văn hóa. Thành phố hiện có 6 di sản được UNESCO ghi danh và đang tiếp tục xây dựng hồ sơ đề cử thêm các di sản tiêu biểu như Cổ Loa, Chùa Hương cùng nhiều loại hình văn hóa đặc sắc.

Trước khối lượng di sản lớn và yêu cầu chuyên môn cao, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định, sự đồng hành của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, đặc biệt là Trường ĐH KHXHNV sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng các luận cứ khoa học, nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Ông kỳ vọng buổi làm việc và ký hết quy chế phối hợp công tác này sẽ tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai đơn vị, góp phần đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.