Đây là nhà máy tiên phong tại Việt Nam sở hữu dây chuyền hiện đại có khả năng chế tạo và sản xuất những dòng động cơ đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ không chỉ riêng ngành công nghiệp ô tô mà còn các ngành công nghiệp quan trọng khác.

Theo đó, Nhà máy sản xuất & Chế tạo động cơ Yuchai được động thổ vào 23/8/2024 ngay sau Lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa Kim Long Motor và Yuchai - nhà sản xuất động cơ hàng đầu thế giới. Chỉ sau hơn 12 tháng thi công thần tốc với tinh thần quyết tâm cao độ, hệ thống nhà máy hiện đại và đồng bộ đã hoàn thiện, vận hành thử nghiệm thành công và chính thức xuất xưởng sản phẩm động cơ đầu tiên.

Nhà máy sản xuất & Chế tạo động cơ Yuchai được xây dựng trên diện tích 6,5 ha, với vốn đầu tư giai đoạn đầu là 260 triệu USD. Dây chuyền công nghệ hiện đại, đồng bộ với mức độ tự động hóa lên đến 90% cho phép nhà máy sở hữu năng lực sản xuất đa dạng với các dòng động cơ như: động cơ ô tô, động cơ tàu thủy, máy móc nông nghiệp, máy phát điện...

Bước sang giai đoạn 2, Kim Long Motor và Yuchai sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào hệ thống dây chuyền tự động hóa để gia công các linh kiện cốt lõi của động cơ như: thân máy, nắp máy, trục khuỷu, trục cam, thanh truyền,... và nội địa hóa các linh kiện giá đỡ, pát liên kết như hệ phân phối khí, phát lực, bôi trơn - làm mát, truyền động. Song song với đó, Kim Long Motor sẽ đưa vào vận hành Nhà máy sản xuất và chế tạo phôi với các dây chuyền rèn - dập hiện đại, qua đó nâng cao năng lực sản xuất và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa động cơ lên đến 80%.

Hệ thống dây chuyền công nghệ tại Nhà máy Sản xuất & Chế tạo Động cơ Yuchai được trực tiếp chuyển giao và giám sát lắp đặt bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế, kỹ sư giàu kinh nghiệm, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu suất tối ưu.

Quy trình sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng), ISO 14001 (Hệ thống quản lý môi trường) và IATF 16949 (Hệ thống quản lý chất lượng ô tô quốc tế), tạo nền tảng vững chắc cho chất lượng sản phẩm. Từ đây, các dòng động cơ do nhà máy sản xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn hướng tới xuất khẩu sang thị trường ASEAN, Hàn Quốc và Trung Đông, đánh dấu bước tiến vượt bậc của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Tại sự kiện, hai sản phẩm động cơ đầu tiên - Yuchai K11, Yuchai Y24 đã được hoàn thiện và chính thức xuất xưởng. Dòng động cơ Yuchai K11 thế hệ mới hiện đang được trang bị trên các sản phẩm xe bus giường nằm, ghế ngồi Kimlong 99. Ngay thời điểm ra mắt thị trường, động cơ nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao từ các doanh nghiệp vận tải trong nước về khả năng vận hành mạnh mẽ và hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu vượt trội với mức tiêu hao chỉ 19-22 lít/100km.

Tiếp nối thành công đó trong lễ xuất xưởng, động cơ Yuchai Y24 chính thức trình làng. Động cơ sở hữu dung tích xi lanh 2.360 (cc) và công suất 110Ps tối ưu cho khả năng vận tải linh hoạt - mạnh mẽ - tiết kiệm nhiên liệu, qua đó đặt nền móng cho dòng xe tải nhẹ thương hiệu Kim Long sắp ra mắt. Đây cũng là bước đi quan trọng trong hành trình làm chủ công nghệ, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu đưa ô tô “Made in Vietnam” đạt chuẩn quốc tế tiến xa hơn trên hành trình hội nhập toàn cầu.

Song song với hai dòng động cơ Yuchai K11 thế hệ mới và Yuchai Y24, nhà máy sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, đưa vào sản xuất các dòng động cơ mới như Yuchai A07N, Yuchai S04, Yuchai S07 và Yuchai K12L nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, lắp ráp xe thương mại của Kim Long Motor.

Tại buổi lễ, ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc Kim Long Motor chia sẻ: “Sự vận hành đồng bộ của Nhà máy sản xuất & Chế tạo động cơ Yuchai cùng Nhà máy đột dập quy mô lớn và hệ thống các nhà máy công nghiệp phụ trợ sẽ tạo nên bước đột phá mạnh mẽ trong năng lực sản xuất, chế tạo công nghiệp nội địa. Không chỉ nâng cao hàm lượng khoa học kỹ thuật và tính tự chủ trong sản xuất, tổ hợp công nghiệp này là chìa khóa then chốt hiện thực hóa mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa động cơ lên đến 80%”.

Lễ xuất xưởng động cơ đầu tiên tại Nhà máy sản xuất & Chế tạo động cơ Yuchai không chỉ là cột mốc quan trọng khẳng định năng lực sản xuất và làm chủ công nghệ cốt lõi của Kim Long Motor, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp cơ khí - ô tô Việt Nam. Với nền tảng công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và chiến lược hợp tác quốc tế bền vững, Kim Long Motor cam kết tiếp tục nghiên cứu, đổi mới và mở rộng quy mô sản xuất, mang đến những sản phẩm chất lượng vượt trội, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và vươn xa ra thế giới.

