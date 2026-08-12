Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành

Từ bãi đất trống đến điểm dừng nghỉ hiện đại trên cao tốc

Được đầu tư bởi Liên danh Thành Thành Nam - Châu Thành - Việt Hàn - Sài Gòn Investment, Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành có quy mô hơn 13 ha, gồm hai khu dịch vụ ở hai bên tuyến cao tốc, phục vụ phương tiện lưu thông cả hai chiều Bắc - Nam và Nam - Bắc.

Công trình được quy hoạch theo mô hình tổ hợp dịch vụ khép kín, tích hợp khu thương mại - dịch vụ, ẩm thực, bãi đỗ xe, trạm nhiên liệu, trạm sạc xe điện, bảo dưỡng - sửa chữa, cứu hộ cứu nạn, rửa xe và các tiện ích phụ trợ. Riêng nhà hàng tại khu dịch vụ trung tâm có diện tích khoảng 2.000 m², đáp ứng nhu cầu phục vụ các đoàn khách lớn.

Điểm nhấn của trạm là khu vệ sinh được thiết kế theo chủ đề “Đại dương”, sử dụng gạch tranh 3D tạo không gian xanh mát, sinh động. Dự án cũng bố trí 39 gian hàng thương mại - dịch vụ, đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực và tiện ích, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Theo ông Huỳnh Tuấn Em – Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ TTC Châu Thành, đại diện Liên danh đầu tư, giá trị của trạm dừng nghỉ không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở chất lượng trải nghiệm.

“Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là hoàn thành một công trình, mà là xây dựng được một điểm dừng khiến mỗi người khi ghé lại đều cảm nhận được sự an toàn, tiện nghi và sự trân trọng trong từng trải nghiệm”, ông Huỳnh Tuấn Em chia sẻ.

Ông Huỳnh Tuấn Em - Giám đốc TTC Châu Thành, đại diện Liên danh chủ đầu tư, chia sẻ về hành trình phát triển Trạm dừng tại buổi lễ

Sau thời gian đầu tư, xây dựng và hoàn thiện, Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành đã được đưa vào khai thác, phục vụ người dân và du khách từ tháng 4/2026.

Không chỉ là một điểm dừng, mà là một phần của hệ sinh thái dịch vụ trên cao tốc

Sự hình thành Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành diễn ra trong bối cảnh hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Đông ngày càng hoàn thiện, kéo theo nhu cầu về các điểm dừng nghỉ có dịch vụ đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, mua sắm và sử dụng tiện ích của người tham gia giao thông.

Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn - Giám đốc Khối Vận hành Tập đoàn TTC, đại diện cổ đông lớn trong Liên danh đầu tư TTC Châu Thành - cho biết dự án là một phần trong định hướng đồng hành cùng phát triển hạ tầng và kinh tế địa phương.

“Tại Tập đoàn TTC và Liên danh TTC Châu Thành, chúng tôi kiên định với chiến lược phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn ESG. Định hướng này được cụ thể hóa qua hệ thống mái pin năng lượng mặt trời gần 2.500 m², trạm sạc xe điện công suất lớn và 17.000 m² cây xanh cảnh quan. Dự án cũng ứng dụng công nghệ xử lý nước thải hiện đại, góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia”, ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn - Giám đốc Khối Vận hành Tập đoàn TTC, đại diện cổ đông lớn trong Liên danh đầu tư TTC Châu Thành phát biểu

Tạo thêm giá trị cho người dân và kinh tế địa phương

Không chỉ đáp ứng nhu cầu dừng nghỉ trên tuyến cao tốc, Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành còn góp phần thúc đẩy thương mại - dịch vụ và tạo việc làm cho hàng trăm lao động, trong đó có nhiều lao động tại chỗ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đức Trung - Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận nỗ lực của Chủ đầu tư Liên danh, đồng thời đánh giá công trình góp phần bổ sung hạ tầng dịch vụ thiết yếu, nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ người tham gia giao thông. Ông kỳ vọng trạm sẽ được vận hành an toàn, chuyên nghiệp và phát huy hiệu quả lâu dài.

Theo ông Trần Đức Trung - Đại diện Cục đường bộ Việt Nam, Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành góp phần bổ sung hạ tầng dịch vụ thiết yếu trên tuyến cao tốc

Đối với Chủ đầu tư, lễ khánh thành là bước khởi đầu cho một giai đoạn mới. Liên danh TTC Châu Thành tiếp tục vận hành theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, văn minh; không ngừng hoàn thiện tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ và cảnh quan, hướng đến xây dựng Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành trở thành điểm dừng nghỉ chất lượng cao trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Khu vệ sinh sử dụng gạch tranh 3D, tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu

Từ một điểm dừng trên tuyến cao tốc, TTC Châu Thành hướng đến trở thành một điểm kết nối - nơi người dân có thêm không gian nghỉ ngơi, du khách có thêm trải nghiệm thuận tiện, người lao động có thêm cơ hội việc làm và địa phương có thêm động lực phát triển thương mại - dịch vụ.

(Nguồn: TTC Châu Thành)