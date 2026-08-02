Cảnh nữ tài xế lùi xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, qua tỉnh Lâm Đồng. Video: Cục CSGT

Ngày 2/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã phát hiện và lập biên bản xử phạt nữ tài xế 45 tuổi vì lùi xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Người bị phạt là bà D.T.T.H. (45 tuổi, trú tại Khánh Hòa). Bà H. bị phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm.

Sáng cùng ngày, bà H. điều khiển ô tô màu trắng, biển số Khánh Hòa, thực hiện hành vi lùi xe tại km163 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Khi phương tiện lùi được vài chục mét, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đang tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, yêu cầu dừng xe và lập biên bản xử lý. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera ghi lại.

Tài xế bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm vì chạy ô tô lùi trên cao tốc. Ảnh: Cắt từ video

Cảnh sát giao thông khuyến cáo, hiện nay toàn bộ tuyến cao tốc đã được phủ kín hệ thống giám sát. Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý nghiêm, không có vùng cấm hay ngoại lệ.