Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố bị can Vũ Mạnh Đại (SN 1993, trú phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 5/6, Đại điều khiển xe khách BKS 23H-017.80 lưu thông trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, hướng từ Phú Thọ đi Tuyên Quang.

Khi đến Km15+880, thuộc thôn Văn Phú, xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ, tài xế thực hiện việc đón, trả khách không đúng nơi quy định, cho hành khách xuống ngay trên đường cao tốc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định Đại mở cửa xe khi phương tiện vẫn đang di chuyển, chưa dừng, đỗ và chưa bảo đảm an toàn.

Trong quá trình xuống xe, chị N.T.N.Q. (SN 1993, trú thôn Phong Phú, xã Tây Cốc) bị ngã, sau đó tử vong.

Bị can Vũ Mạnh Đại. Ảnh: CACC

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe không dừng, đỗ, đón, trả khách trên đường cao tốc hoặc tại những vị trí không được phép.

Lái xe chỉ mở cửa cho hành khách lên, xuống khi phương tiện đã dừng hẳn tại nơi bảo đảm an toàn theo quy định. Hành khách cũng được khuyến cáo từ chối xuống xe tại những vị trí không bảo đảm an toàn, đặc biệt trên đường cao tốc.