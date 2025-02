Ngày 8/2, Viettel Yên Bái khai trương trạm phát sóng di động YBI0580 tại xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu.

Dự lễ khai trương có Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá cùng lãnh đạo huyện Trạm Tấu và đại diện Viettel Yên Bái.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại buổi lễ, Trung tá Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Viettel Yên Bái đã thông tin về quá trình lắp đặt trạm phát sóng di động tại xã Túc Đán.

Theo đó, trạm phát sóng di động YBI0580 được Viettel Yên Bái xây dựng tại thôn Pá Khoang trong gần 3 tháng với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng. Việc lắp đặt, đi vào hoạt động trạm phát sóng này sẽ đảm bảo, đáp ứng thông tin liên lạc, sử dụng mạng Internet cho khoảng 1.200 người dân trong vùng.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trung tá Đỗ Thanh Tuấn chia sẻ, việc xây dựng trạm gặp nhiều khó khăn do địa hình vị trí đặt trạm ở địa thế vùng núi cao. Đặc biệt, tại thôn Pá Khoang chưa có hệ thống điện lưới quốc gia, Viettel Yên Bái phải sử dụng máy phát điện để cấp điện cho trạm.

Trung tá Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Viettel Yên Bái phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Việc trạm YBI0580 đi vào hoạt động sẽ cung cấp dịch vụ di động và sử dụng mạng Internet cho khoảng 1.200 nhân khẩu của 3 thôn thuộc xã Túc Đán. Đồng thời, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, giúp người dân vùng cao tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, đã ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ, đồng hành của Tập đoàn Viettel và Viettel Yên Bái trong công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Tuấn Anh, việc hoàn thành, đưa vào hoạt động trạm phát sóng là món quà đầu xuân đầy ý nghĩa, mang lại nhiều lợi ích to lớn mà Viettel gửi tới bà con nhân dân xã Túc Đán.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Tuấn Anh cùng các đại biểu cắt băng khánh thành trạm phát sóng di động tại xã Túc Đán. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo ông Tuấn Anh, đặc điểm của tỉnh Yên Bái là địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, trên địa bàn tỉnh còn nhiều vùng “lõm sóng” ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

"Với sự hỗ trợ của Tập đoàn Viettel, nhiều hoạt động chuyển đổi số của tỉnh được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân", ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Đoạn đường lên trạm phát sóng trơn trượt trong điều kiện mưa, sương mù dày đặc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đề nghị Viettel Yên Bái tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong chuyển đổi số, quan tâm, dành nguồn lực để đầu tư xoá các vùng lõm sóng di động, tiếp tục có chính sách cung cấp máy điện thoại di động giá rẻ, gói cước ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đề nghị huyện Trạm Tấu và xã Túc Đán cần tập trung triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền và làm tốt việc chuyển đổi số tại địa phương nhằm giúp người dân được tiếp cận, thụ hưởng những lợi ích tốt nhất mà chuyển đổi số mang lại.

Khánh thành công trình Thắp sáng vùng cao

Trong khuôn khổ buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet đã trao tặng xã Túc Đán công trình đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời với tổng kinh phí xây dựng gần 100 triệu đồng.

Tổng biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá trao biểu trưng chương trình Thắp sáng vùng cao cho xã Túc Đán. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo ông Nguyễn Văn Bá, Yên Bái là tỉnh được ưu tiên triển khai chương trình Thắp sáng vùng cao với 3 thôn, bản được lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; tổng quãng đường gần 5km và hơn 1.000 người dân thụ hưởng.

Cụ thể, tại xã Túc Đán, ban tổ chức lắp đặt tại thôn Tống Trong và Tống Ngoài. Tại thôn Tống Trong được lắp đặt 25 hệ thống cột và bóng năng lượng mặt trời công suất 300W dọc tuyến đường thôn. Tổng chiều dài thắp sáng là 1,5km.

Thôn Tống Ngoài gồm 25 bóng năng lượng mặt trời công suất 300W. 20 bóng lắp trên cột điện vào thôn, 5 bóng lắp trên cột thép. Chiều dài tuyến 1,5km.

Hình ảnh thi công lắp đèn năng lượng mặt trời tại xã Túc Đán. Ảnh: Trạm Tấu

Sau khi lắp đặt và đưa vào sử dụng, hệ thống đèn năng lượng mặt trời đã giúp cho 222 hộ gia đình với hơn 1.000 người dân đi lại an toàn hơn vào ban đêm, hạn chế tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn năng lượng mặt trời góp phần phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống khi cải thiện môi trường sống, giúp người dân yên tâm sinh hoạt, giao lưu văn hóa và tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp lực lượng công an thuận tiện trong việc tuần tra trong đêm thuận lợi, nhất là những đợt cao điểm vào các ngày lễ, tết…

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận công trình Thắp sáng vùng cao góp phần thay đổi diện mạo địa phương, nhất là vùng đặc biệt khó khăn và chưa có điện lưới quốc gia như 2 thôn Tống Trong, Tống Ngoài.