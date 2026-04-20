Quỹ đất nội đô đang dần thu hẹp

Theo bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn, Savills Hà Nội, quỹ đất khu vực trung tâm Hà Nội đang thu hẹp nhanh, kể cả các khu vực giáp Vành đai 3 cũng gần như không còn dư địa phát triển, dưới tác động của chính sách giãn dân và định hướng quy hoạch đô thị.

Bên cạnh đó, khu vực này còn chịu nhiều ràng buộc về quy hoạch. Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng: “Việc hạn chế tối đa xây chung cư mới trong nội đô là điều hoàn toàn đúng đắn, nhằm dành những quỹ đất còn lại để thay đổi diện mạo Thủ đô. Điều này còn giúp việc giãn dân nhằm phát triển vùng ven tốt hơn”.

Hệ quả là giá bán các căn hộ cao cấp đi kèm không gian và cảnh quan chất lượng cao được săn đón và đẩy giá lên mức cao kỷ lục trong hơn 2 năm vừa qua. Các sản phẩm mới nếu xuất hiện thường bị giới hạn về diện tích, khó hình thành hệ tiện ích hoàn chỉnh hoặc không gian sống có tính tổng thể.

Cùng với đó, nguồn cung mới có xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoại thành theo quy hoạch tổng thể, nơi còn quỹ đất để phát triển các khu đô thị quy mô lớn và tối ưu chi phí. Tuy nhiên, xu hướng này chưa thể đáp ứng hết nhu cầu sống chất lượng tại khu vực trung tâm, nơi tập trung hệ thống việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ đa dạng, chất lượng cao.

Môi trường sống chất lượng định hình lại giá trị bất động sản trung tâm

Theo báo cáo Tâm lý người tiêu dùng của Batdongsan.com.vn, khi được bình chọn các tiêu chí quan trọng khi mua nhà, có tới 56% trong số 500 người được hỏi đã lựa chọn yếu tố “Bền vững, không gian xanh và môi trường”. Tỷ lệ này xếp thứ 2 trong số các tiêu chí được bình chọn nhiều, chỉ đứng sau “Điều kiện pháp lý”. Kết quả này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong tâm lý người mua, khi các yếu tố liên quan đến chất lượng sống ngày càng được ưu tiên.

Tuy nhiên, những tiện ích sống phục vụ nhu cầu này lại hạn chế tại vùng trung tâm. Thống kê cho thấy toàn bộ khu vực nội thành chỉ có khoảng 120 - 150 hồ, chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng diện tích tự nhiên. Các dự án sở hữu tầm nhìn hoặc tiếp giáp mặt nước vì thế trở thành nguồn cung hiếm trên thị trường.

So với mật độ đô thị, diện tích mặt nước cây xanh tại Hà Nội còn ít.

Theo khảo sát, ước lượng tổng số tòa căn hộ tại nội đô Hà Nội khoảng 2000 tòa, trong đó tỷ lệ các tòa căn hộ cao cấp view hồ chỉ khoảng 1-3%. Chính sự lệch pha cung - cầu đã hình thành một mặt bằng giá riêng đối với dòng sản phẩm này. Mức giá căn hộ view hồ được ghi nhận có thể lên tới 280 triệu đồng/m2, cao gấp nhiều lần giá bán trung bình tại thị trường sơ cấp đang neo quanh mốc 100 triệu đồng/m2.

Trong bối cảnh đó, Iconia Lakeside - Tổ hợp thương mại - dịch vụ - nhà ở tại 54 Tố Hữu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường khi sở hữu vị trí tiếp giáp công viên và hồ điều hòa Phùng Khoang. Khi diện tích mặt nước nội đô vốn đã hạn chế, các sản phẩm gắn với yếu tố “lakeside” thường ghi nhận mức độ quan tâm và giá trị cao hơn so với mặt bằng chung.

Được phát triển bởi Công ty cổ phần đầu tư MIC (MIC Invest), Iconia Lakeside có quy mô khoảng 25.000 m², cung cấp hơn 600 căn hộ và hơn 100 sản phẩm thấp tầng. Dự án còn được thiết kế bởi Bruce Henderson Architects - đơn vị kiến trúc quốc tế đến từ Australia, với nhiều công trình được đánh giá cao trên thế giới.

Nhờ những lợi thế đó, Iconia Lakeside được xem như đại diện cho xu hướng phát triển mới của thị trường bất động sản trung tâm. Thay vì mở rộng quy mô, các dự án tập trung vào chất lượng sống và giá trị bền vững để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người mua.

(Nguồn: MIC Invest)