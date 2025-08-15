Ông H.V.N (51 tuổi, trú tại Khương Trung, Hà Nội) được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong tình trạng tăng đường huyết và ceton niệu.

Bệnh nhân N. bị tăng huyết áp, xuất huyết não cách đây 10 năm và để lại di chứng yếu nửa người phải và rối loạn ngôn ngữ. Bệnh nhân không tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, chỉ dùng thuốc một năm sau đó tự ý ngừng.

Trước đây, ông N. có thói quen hút thuốc lá và uống rượu mỗi ngày (trung bình 1 bao thuốc và 200ml rượu) liên tục trong 20 năm. Bệnh nhân chỉ bỏ hoàn toàn thói quen sinh hoạt không lành mạnh này sau khi đột quỵ xảy ra.

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Khoảng một tuần trước nhập viện, ông N. mệt mỏi và bắt đầu xuất hiện triệu chứng khát nước, uống nhiều, tiểu nhiều.

Ngày 4/8, bệnh nhân được gia đình đưa vào một bệnh viện khi có dấu hiệu mệt mỏi nhiều hơn, đau nhức bụng, khó thở kèm theo buồn nôn và nôn nhiều lần sau đó chuyển đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Lúc này, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được nhưng đường huyết đo được là 20,4 mmol/L mức rất cao, nguy hiểm tới tính mạng.

Hút thuốc lá nguy hiểm cho sức khỏe.

Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Mạnh Tiến - Khoa Cấp cứu cho biết, các kết quả xét nghiệm máu cho thấy đường huyết của bệnh nhân đã tăng từ rất lâu trước đó mà không được phát hiện và đang có dấu hiệu tổn thương chức năng thận.

Ông N. được điều trị tích cực bằng bù dịch, cân bằng điện giải, tiêm insulin, kiểm soát huyết áp và thuốc hạ mỡ máu.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo người trưởng thành cần thường xuyên kiểm tra đường huyết, huyết áp đúng cách để phát hiện sớm bệnh. Không tự ý dừng thuốc, thay đổi thuốc, tăng hoặc giảm liều.

Đối với người bệnh phải có chế độ ăn hợp lý: Hạn chế uống rượu, bia, ngừng hoàn toàn việc hút thuốc lá hoặc thuốc lào, tăng cường tập thể dục… Khi thấy có các dấu hiệu bất thường phải tới ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

