Ca sĩ Lê Việt Anh ra mắt MV Gióng tự do - một sản phẩm âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại kết hợp rock với sự góp mặt của NSƯT Dương Thùy Anh với tiếng đàn nhị đầy cảm xúc.

Ca sĩ Lê Việt Anh trong ngày ra mắt MV.

Giọng hát chín muồi của Lê Việt Anh khiến câu chuyện về Thánh Gióng - từ một cậu bé hóa anh hùng đánh giặc Ân - trở nên sống động, truyền cảm. Hình tượng ấy được nghệ sĩ liên tưởng đến hành trình Việt Nam hôm nay: không còn là cuộc chiến giữ nước mà là khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, hội nhập cùng thế giới.

MV Gióng tự do lựa chọn cách thể hiện giàu tính biểu tượng. Không có bối cảnh hoành tráng, toàn bộ được quay trong studio và xử lý bằng kỹ xảo, kết hợp ngôn ngữ múa và giọng hát nội lực của Việt Anh để tạo nên những hình ảnh giàu tính nghệ thuật, gợi mở nhiều tầng ý nghĩa.

Nhạc sĩ Huy Trần Jack chia sẻ: "Tôi muốn mang đến cho Việt Anh một hướng đi mới - những ca khúc pop, rock trẻ trung, dễ chạm tới khán giả nhưng vẫn truyền tải thông điệp sử ca hào hùng. Lấy cảm hứng từ Thánh Gióng, tôi viết nên ca khúc này như một khát vọng tự do, khát vọng Việt Nam vươn mình hóa rồng".

Lê Việt Anh đoạt giải Nhì dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2011.

Với Lê Việt Anh, dự án lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Anh cho biết: "Đây không chỉ là một bài hát mà còn là lời hiệu triệu, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, biết ơn cha ông từ ngàn năm trước để mỗi người hôm nay vững bước tiến vào kỷ nguyên mới".

Lê Việt Anh đoạt giải Nhì dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2011, giải Ca sĩ xuất sắc tại Sao Mai Điểm hẹn 2012, được khán giả biết đến qua các bản ballad như: Tình nhân, Mây. Anh cũng có những sản phẩm nghệ thuật tâm huyết như album Nụ cười mắt lá (2019), liveshow Ước nguyện phù sa đánh dấu 10 năm ca hát hay album Khung trời khác (2024) gồm 7 ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Không chỉ dừng ở ca hát, Việt Anh còn dấn thân vào nhạc kịch với vai chính trong Sóng (Nhà hát Tuổi trẻ) và đặc biệt là Lửa từ đất - vở nhạc kịch chính luận về Bí thư Thành ủy đầu tiên của Hà Nội, đã khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh sân khấu của anh.

MV "Gióng tự do"

Ảnh: NVCC