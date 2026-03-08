Cô giáo Nàng Xô Vi (đứng giữa) xác định sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào DTTS. (Ảnh: Ngọc Chí)

Giáo dục mở ra tương lai cho cả một cộng đồng

Nàng Xô Vi sinh ra và lớn lên ở làng Đăk Mế, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, nơi sinh sống của người Brâu. Lớn lên trong nghèo khó, 3 anh chị của cô chỉ học đến lớp 8 rồi nghỉ giữa chừng. Chỉ có Nàng Xô Vi cố gắng đuổi theo con chữ với hy vọng thay đổi cuộc đời, phát triển quê hương.

Cô giáo Nàng Xô Vi chia sẻ: "Dân tộc Brâu là một trong những dân tộc rất ít người của cả nước. Tôi trưởng thành từ những chính sách dân tộc và giáo dục của Đảng và Nhà nước. Được thụ hưởng sự quan tâm ấy, sau một nhiệm kỳ được cử tri tin tưởng giao trọng trách làm đại biểu Quốc hội khóa XV, hôm nay tôi tiếp tục được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đó vừa là niềm vinh dự vừa là sứ mệnh và trách nhiệm lớn lao.

Hành trình ấy giúp tôi thấu hiểu rằng, mỗi quyết sách đúng đắn khi đi vào cuộc sống có thể thay đổi số phận của một con người, mở ra tương lai cho cả một cộng đồng. Vì vậy, tôi luôn xác định cho mình phải kiên định lập trường, tôn trọng và nghiêm túc thực hiện Hiến pháp và pháp luật; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và quyền lợi chính đáng của nhân dân lên trên hết".

Cô giáo Nàng Xô Vi trình bày chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri xã Măng Ri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Nhận thức sâu sắc vai trò của Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất thực hiện chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm, Nàng Xô Vi sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào DTTS.

Cô nhấn mạnh: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhưng để tinh thần đó thực sự đi vào cuộc sống, cần có chính sách đủ mạnh và đủ bền vững cho những địa bàn đặc thù. Nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi sẽ tiếp tục kiến nghị hoàn thiện cơ chế bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh vùng khó khăn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số trong giáo dục; đặc biệt chú trọng chính sách thu hút, giữ chân và phát triển đội ngũ giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Tôi tin rằng, giữ được giáo viên là giữ được nền tảng tri thức cho cả cộng đồng và đầu tư cho giáo dục hôm nay chính là đầu tư cho nội lực phát triển lâu dài của đất nước".

Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững cho thanh niên DTTS

Trong chương trình hành động trình bày trước cử tri, cô giáo Nàng Xô Vi cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề tạo việc làm và sinh kế cho thanh niên. Thanh niên là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, ở nhiều địa bàn vùng đồng bào DTTS, cơ hội việc làm ổn định còn hạn chế, khởi nghiệp còn thiếu cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Cô giáo Nàng Xô Vi (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cô giáo Nàng Xô Vi cho rằng, cần tăng cường gắn kết giữa đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; phát triển các mô hình kinh tế dựa trên lợi thế địa phương; thúc đẩy chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp một cách bài bản, có định hướng dài hạn; đồng thời tăng cường kết nối đầu tư vào vùng đồng bào DTTS.

Mục tiêu không chỉ là tạo việc làm trước mắt, mà là hình thành hệ sinh thái sinh kế bền vững, để người trẻ có thể lập nghiệp trên chính quê hương mình, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội.

Là một ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại diện cho phụ nữ, cho thanh niên, cho đồng bào DTTS và ngành giáo dục, cô giáo Nàng Xô Vi ý thức rằng bản lĩnh chính trị phải đi đôi với sự khiêm tốn, cầu thị; tiếng nói tại nghị trường phải bắt nguồn từ thực tiễn đời sống và mọi hành động phải hướng tới lợi ích chung của đất nước, của nhân dân.

“Dù ở cương vị nào, tôi cũng sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của nhà giáo và người đại biểu dân cử; kiên định mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trước cử tri vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, cô giáo Nàng Xô Vi cam kết.