Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 vừa dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 2, gồm các phường, xã: Cao Lãnh, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi, Tràm Chim, Phú Cường, Bình Thành, Phong Mỹ, Ba Sao, Phương Thịnh, Trường Xuân, Mỹ Thọ, Bình Hàng Trung, Mỹ Quí, Mỹ Hiệp, Tháp Mười, Thanh Mỹ và Đốc Binh Kiều.

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: T.X

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc sinh năm 1977, quê quán phường Cao Lãnh; có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Điều tra trinh sát an ninh. Bà là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm các vị trí: Đội trưởng Đội tổng hợp Phòng An ninh điều tra; Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Công tác chính trị; Trưởng Công an huyện Lấp Vò (cũ) và là nữ Phó Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên của vùng đất Sen Hồng.

Trong chương trình hành động, Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc khẳng định kiên định giữ vững lập trường chính trị, rèn luyện đạo đức công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện suy thoái, tiêu cực; đồng thời giữ gìn phẩm chất liêm chính, nêu gương trước nhân dân. Theo Đại tá Ngọc, uy tín của người đại biểu được khẳng định bằng hành động và sự gương mẫu.

Trong mọi vấn đề, bà xác định đặt lợi ích quốc gia – dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân lên trên hết, trước hết, qua đó góp phần xây dựng tỉnh Đồng Tháp nghĩa tình, năng động và phát triển.

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao quà cho bà con khó khăn. Ảnh: T.X

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc cũng cam kết tập trung lãnh đạo góp phần xây dựng môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển bền vững. Đồng thời bà hứa tham mưu và kiến nghị hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa; góp phần tích cực tham gia công tác lãnh đạo đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm công nghệ cao, ma túy, tham nhũng, đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật nổi trên địa bàn như tệ nạn cờ bạc, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng...

Bà khẳng định sẽ tiếp tục củng cố lực lượng cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. “Tôi tin rằng khi người dân cảm thấy an toàn, doanh nghiệp yên tâm đầu tư; khi pháp luật được thực thi nghiêm minh thì niềm tin xã hội sẽ được củng cố”, Đại tá Ngọc nhấn mạnh.

Không im lặng trước những bất cập, không thỏa hiệp với tiêu cực

Với trách nhiệm của người đại biểu, bà cam kết tham gia xây dựng pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vì mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Bà cho biết sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận, hoàn thiện các dự án luật, nhất là trong các lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại xã Trường Xuân. Ảnh: T.X

Đại tá Ngọc cam kết duy trì tiếp xúc cử tri thường xuyên, bám sát cơ sở để kịp thời lắng nghe ý kiến tâm huyết, những trăn trở của người dân; phản ánh trung thực, đầy đủ đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; không né tránh vấn đề khó, không im lặng trước những bất cập, không thỏa hiệp với tiêu cực.

Trong chương trình hành động vì phụ nữ, bà cho biết sẽ tập trung lãnh đạo, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền về cơ chế, chính sách ưu tiên bảo vệ phụ nữ đúng cách, nhất là các vấn đề liên quan đến tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật xâm hại sức khỏe, tinh thần.

Bà mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Công an đất Sen Hồng “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đến gần hơn phụ nữ tại địa phương, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Thông qua hình ảnh, tiếng nói và hành động của mình, Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc khẳng định sẽ trực tiếp đóng góp với Quốc hội về những bất cập trong công tác quản lý tại địa phương cũng như các vấn đề an sinh xã hội còn vướng mắc, qua đó góp phần hoàn thiện cơ chế pháp lý vững chắc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, nhất là tại khu vực biên giới, vùng còn khó khăn của tỉnh Đồng Tháp.