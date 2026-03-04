Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Báo Đại biểu nhân dân, cổng thông tin điện tử Quốc hội và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

Nội dung thi gồm các vấn đề về: thành tựu 80 năm Quốc hội Việt Nam, những dấu ấn lịch sử và định hướng đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong kỷ nguyên mới; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và HĐND các cấp; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 27/2 đến hết ngày 15/3, với 2 tuần thi. Người dự thi được tham gia thi tối đa 7 lượt thi trong mỗi tuần thi. Mỗi lượt thi trực tuyến kéo dài tối đa 10 phút.

Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên.

Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần bao gồm: 1 giải Nhất, trị giá 5 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Tại cuộc thi lần này, lần đầu tiên Ban Tổ chức trao 10 giải thưởng mỗi tuần dành cho các cá nhân có thành tích lan tỏa sâu rộng cuộc thi (mỗi giải trị giá 1 triệu đồng).

Ngoài ra có 10 giải dành cho các tập thể có thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tổ chức tốt cuộc thi, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước; báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, khơi dậy và đề cao trách nhiệm cử tri của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đối với ngày bầu cử, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Việc tổ chức cuộc thi theo hình thức trực tuyến tiếp tục thể hiện bước đổi mới phương thức tuyên truyền, gắn với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận, tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm lan tỏa thông tin chính thống, kịp thời, chính xác trên không gian mạng.