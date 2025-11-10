Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tặng quà cho học sinh xã biên giới Thuận An, tỉnh Lâm Đông trong lễ khởi công trường liên cấp. Ảnh: Hải Dương

Sáng 9/11, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An. Việc đầu tư xây dựng trường sẽ là bước đệm để ngành giáo dục địa phương bứt phá.

Ngôi trường được khởi công còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đối với công tác giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Ông Niê Răn (63 tuổi, dân tộc M'nông) - Trưởng bon Bu Đắk, xã Thuận An cho biết, bà con địa phương rất vinh dự và biết ơn khi Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp cho con em đồng bào biên giới. Đây là món quà vô giá giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện được học tập ở môi trường tốt hơn, phụ huynh cũng an tâm hơn để làm ăn phát triển kinh tế.

"Việc xây dựng trường liên cấp cũng giúp các cháu học sinh hiểu rõ hơn về vùng đất biên giới, rằng ngôi trường là tài sản quốc gia, từ đó phải biết quý trọng và nâng niu. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ thay mặt bà con cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương đã lo cho con em vùng biên", ông Niê Răn chia sẻ.

Còn cháu H’mi Zon (11 tuổi), học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân cho biết, cháu rất vui mừng vì sắp tới có một ngôi trường mới gần nhà hơn để an tâm học tập và nuôi dưỡng ước mơ làm cô giáo dạy cho học sinh trong bon.

Khát vọng vùng biên giới

Khởi công xây dựng trường liên cấp xã Thuận An. Ảnh: Hải Dương

Ông Trần Văn Vượng - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thuận An cho biết, chính quyền địa phương và bà con nhân dân rất vui mừng vì được đầu tư trường liên cấp nhằm tạo điều kiện cho con em dân tộc có môi trường giáo dục tốt nhất.

Ông Vượng khẳng định, ngôi trường không chỉ là một công trình giáo dục đơn thuần mà được kỳ vọng sẽ là nơi gieo những hạt giống tri thức, nơi ươm mầm tài năng, giúp các cháu học tập và rèn luyện trong điều kiện tốt nhất, từ đó tự tin thực hiện hoài bão của mình.

"Ngôi trường là nơi các em không chỉ được học chữ, mà còn học làm người, học tình yêu quê hương, đất nước; là nơi gìn giữ và lan tỏa nét đẹp truyền thống văn hóa các dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Thuận An ngày càng giàu đẹp, phồn vinh và hạnh phúc", ông Vượng nói.

Ông Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Thuận An nhấn mạnh, công trình trường liên cấp không chỉ đơn thuần được xây dựng bằng gạch và bê tông, mà còn được kiến tạo từ tình yêu thương sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành và trên hết là từ niềm tin sắt son của mọi người dân địa phương.

Ông Hoàng chia sẻ, khi công trình hoàn tất, tiếng trống trường sẽ lan tỏa giữa lòng vùng biên, nó không chỉ là âm thanh báo giờ mà còn là tiếng gọi vang vọng của tri thức, của niềm tin và khát vọng về một cuộc sống mới. Mỗi nụ cười của các em học sinh sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho sức sống Thuận An - vùng biên không chỉ vững vàng về an ninh mà còn giàu có về trí tuệ và thắm đượm tình người.

"Từng mét tường, từng viên gạch sẽ là hiện thân, kể câu chuyện về khát vọng học tập mãnh liệt, về tinh thần đoàn kết vượt khó và về niềm tin rạng ngời vào tương lai chung", ông Hoàng nói.

Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Ảnh: Hải Dương

Thuận An là một xã biên giới thuộc diện khó khăn của tỉnh Lâm Đồng. Từ ngày 1/7, xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Thuận An và Đăk Lao (cũ), với diện tích tự nhiên khoảng 315,8 km2, có đường biên giới dài 60,125 km, tiếp giáp với Campuchia.

Toàn xã có hơn 22 ngàn nhân khẩu với 16 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong những năm qua, dù được Đảng và Nhà nước rất quan tâm nhưng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục của xã vẫn còn thiếu thốn, chưa đảm bảo nhu cầu dạy và học.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An được xây dựng tại thôn Đắk Thủy với diện tích 5 ha, quy mô hơn 1.000 học sinh, với 36 lớp gồm 21 lớp tiểu học, 15 lớp THCS. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng.