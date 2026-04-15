Ngày 15/4, thừa ủy quyền Trung ương Đoàn, Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” (truy tặng) cho gia đình em Lê Thị Quỳnh Chi (17 tuổi, trú xã Nghi Lộc) nhằm ghi nhận hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy cứu người.

Trước đó, vào chiều 10/4, khi đang ở bãi biển Cửa Lò, thấy một nam sinh 14 tuổi bị sóng cuốn ra xa, Chi lập tức lao xuống cứu, dồn sức đẩy nạn nhân vào gần bờ. Khi người được cứu thoát hiểm, nữ sinh kiệt sức, bị sóng cuốn trôi và tử vong.

Chi là học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nguyễn Thúc Tự, con đầu trong gia đình làm nông. Em được thầy cô, bạn bè nhận xét hiền lành, chăm chỉ.

Ông Lê Anh Tuấn (bố của Chi), nhận Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" từ đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: T.H

Cùng ngày, Trung ương Đoàn cũng trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Võ Hoàng Thành (lớp 10D4, Trường THPT Nghi Lộc 3) vì hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm.

Như đã đưa tin, khoảng 16h20 ngày 10/4 tại biển Cửa Lò, Thành phát hiện 3 người chới với trong vùng nước xoáy, đã mượn phao lao ra cứu, đưa được 2 người vào bờ, 1 nạn nhân không qua khỏi.

