UEF trên đường đến với 300 trường THPT

UEF Scholarship Tour 2026 chính thức khởi động. Chương trình đã trao tặng trực tiếp hàng trăm suất học bổng cho học sinh của các trường THPT và THPT Chuyên ở TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh,... với các mức giá trị từ 25%, 35%, 50% và đặc biệt là học bổng toàn phần 100% học phí. Được biết, trong đợt đầu tiên này, chương trình sẽ đi qua 300 điểm trường THPT khắp cả nước để trao tặng 2000 suất học bổng khác nhau.

Điều giúp học sinh cảm nhận rõ nét sự ghi nhận từ trường đại học và giá trị của thành quả học tập mình đạt được. Bên cạnh đó, hoạt động thể hiện sự chuyên nghiệp, tận tâm của một môi trường giáo dục quốc tế, đồng thời là cầu nối gắn kết gia đình, nhà trường, tạo nên một mạng lưới hỗ trợ vững chắc cho học sinh trước kỳ chuyển cấp quan trọng.

Trong giai đoạn nước rút của kỳ thi tốt nghiệp THPT, những suất học bổng sớm được trao tận tay lại càng trở nên có giá trị hơn bao giờ hết, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho các thí sinh để vững vàng và tự tin bước vào chặng đua cuối. Bên cạnh giá trị tài chính, đây còn là cơ sở giúp nhiều học sinh định hướng tương lai với những lợi ích thiết thực mang lại.

Học bổng là động lực và cơ sở chọn trường

Đối với học sinh lớp 12, học bổng sớm chính là lời giải cho bài toán "chọn trường - chọn ngành" đầy cân não. Nhiều bạn chia sẻ việc nắm bắt chính sách học bổng từ học bạ là một "nước đi chiến lược" để giảm áp lực của kỳ thi tốt nghiệp. Khi một cánh cửa đại học chất lượng đã mở sẵn, các bạn có thể rũ bỏ tâm lý lo âu, chuyển dịch từ trạng thái ôn tập căng thẳng sang ổn định, cân bằng.

Với bạn Ngô Gia Bảo (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Đồng Xoài), suất học bổng 100% ngành Truyền thông đa phương tiện mang lại "hạnh phúc vỡ òa" cho cả gia đình. Gia Bảo chia sẻ: “Em đã chủ động tìm hiểu các thông tin về trường và chính sách học bổng từ rất sớm. Khi nhận được mức học bổng này, em thấy mình có thêm nguồn động lực lớn để bứt phá trong kỳ thi sắp tới. UEF sẽ là ưu tiên hàng đầu trong danh sách nguyện vọng của em để em có thể tiếp tục hành trình tìm đến ước mơ”.

Tương tự, bạn Nguyễn Thị Thu Thủy (lớp 12 Toán, THPT Chuyên Hoàng Lê Kha) cũng không giấu được sự xúc động khi sở hữu học bổng 100% các ngành công nghệ mũi nhọn. Thu Thủy nhìn nhận suất học bổng sớm như một “điểm tựa chiến lược” cho tương lai: “Em đăng ký học bổng sớm vì nhận thấy những lợi ích thực tế: giúp bản thân mở ra một cơ hội chắc chắn hơn cho việc đăng ký nguyện vọng đại học, đồng thời hỗ trợ gia đình mức học phí đáng kể. Đây là sự khẳng định năng lực đúng thời điểm, giúp em tự tin hơn vào lựa chọn của mình và yên tâm ôn tập”.

Dù mỗi suất học bổng được trao đi là một câu chuyện riêng biệt nhưng điểm chung chính là sự chủ động, tự tin vào năng lực của bản thân. Việc tìm hiểu sớm môi trường song ngữ, tiêu chuẩn quốc tế và chính sách đãi ngộ của UEF đã giúp các bạn có được “tấm vé thông hành” sớm, biến áp lực thi cử thành niềm vui của sự chuẩn bị chu đáo.

Cơ hội “chốt” học bổng sớm trước ngày 31/5

Cánh cửa bước vào môi trường đại học hiện đại, giàu tính trải nghiệm quốc tế tại UEF vẫn đang rộng mở, chờ đón 2k8 viết tiếp hành trình tri thức. UEF sẽ tiếp tục nhận hồ sơ xét học bổng sớm cho đến hết ngày 31/5.

Việc chủ động nộp hồ sơ trong giai đoạn này giúp các bạn nắm chắc cơ hội và xóa tan nỗi lo về những biến động điểm số khó lường trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Thay vì phải chờ đợi trong hồi hộp, thí sinh có thể tự tin tối ưu hóa giá trị học bổng của mình với các mức từ 25%, 50% đến 100% học phí dựa trên những thành tích đã dày công vun đắp.

Hơn cả giá trị tài chính, chính tâm thế sở hữu một phương án chất lượng sẽ giúp các thí sinh nhẹ nhàng trong ôn tập và thuận lợi đạt kết quả trong chặng cuối THPT. Nhà trường khuyến khích học sinh sớm hoàn thiện hồ sơ qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp để biến kỳ thi tốt nghiệp như một trải nghiệm, các bạn bước vào phòng thi với niềm tin về một tương lai đã được định hình rõ nét.

Hành trình "Scholarship Tour 2026" của UEF vẫn đang tiếp tục nối dài những niềm vui và hy vọng cho sĩ tử khắp mọi miền, không chỉ ghi nhận chặng đường nỗ lực bền bỉ mà còn là lời cam kết đồng hành bền vững của Nhà trường trên lộ trình phát triển của mỗi cá nhân.

Ngọc Minh