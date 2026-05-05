Sự thay đổi này đặt ra một câu hỏi lớn cho giới học thuật: trong thời đại AI, vai trò cốt lõi của nhà khoa học sẽ là gì? Liệu họ còn là người trực tiếp đi tìm câu trả lời, hay sẽ trở thành người đặt ra những câu hỏi đủ lớn và đủ đúng để AI hỗ trợ giải quyết?

Khi AI bước vào trung tâm của nghiên cứu khoa học

AI đang dần trở thành “cộng sự trí tuệ” trong nghiên cứu khoa học. Ảnh: Midjourney

Trong nhiều thập kỷ, nghiên cứu khoa học dựa trên quan sát, thử nghiệm và suy luận của con người. Nhưng AI đang làm thay đổi mạnh mẽ quá trình này. Các mô hình học máy có thể đọc hàng triệu tài liệu, phát hiện những mối liên hệ khó nhận ra và đề xuất hướng nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu. Trong y sinh, AI hỗ trợ phát hiện cấu trúc protein và phát triển dược phẩm; trong khoa học vật liệu hay khoa học xã hội, AI giúp mô phỏng, phân tích và dự báo ở quy mô lớn. Quan trọng hơn, AI không chỉ tăng tốc nghiên cứu mà còn đang tái định nghĩa cách tri thức được tạo ra.

Khi “tìm câu trả lời” không còn là lợi thế duy nhất

Trong bối cảnh AI có thể xử lý thông tin với tốc độ vượt xa con người, vai trò của nhà khoa học cũng đang dịch chuyển. Những công việc mang tính lặp lại như tổng hợp tài liệu, phân tích thống kê hay chạy mô hình ngày càng được tự động hóa.

Điều đó không có nghĩa con người trở nên kém quan trọng hơn. Ngược lại, giá trị của nhà khoa học đang nằm nhiều hơn ở năng lực đặt vấn đề: câu hỏi nào đáng nghiên cứu, câu hỏi nào có thể tạo ra tri thức mới và đâu là vấn đề thật sự có ý nghĩa với xã hội.

AI có thể tìm ra các mối tương quan trong dữ liệu, nhưng chưa chắc hiểu điều gì thực sự quan trọng đối với con người. Một mô hình có thể đưa ra dự báo chính xác, nhưng không thể tự xác định đâu là ưu tiên về đạo đức, phát triển bền vững hay lợi ích cộng đồng. Chính ở điểm này, vai trò của tư duy khoa học và trực giác con người vẫn mang tính quyết định.

Nhà khoa học của tương lai: Người dẫn dắt trí tuệ máy

AI hỗ trợ nghiên cứu nhưng hướng đi của khoa học vẫn do con người quyết định. Ảnh: Midjourney

Nếu trong quá khứ, nhà khoa học được xem là người kiên trì đi tìm lời giải cho những bí ẩn của tự nhiên, thì trong thời đại AI, họ ngày càng giống một “người điều phối tri thức”. Họ phải biết cách kết hợp giữa tư duy khoa học, hiểu biết công nghệ và khả năng liên ngành để dẫn dắt AI phục vụ quá trình khám phá.

Điều này đòi hỏi một bộ kỹ năng mới. Nhà nghiên cứu không chỉ cần chuyên môn sâu, mà còn phải hiểu dữ liệu, hiểu giới hạn của AI và biết đánh giá độ tin cậy của các mô hình. Quan trọng hơn, họ cần giữ được năng lực phản biện để không phụ thuộc hoàn toàn vào các kết quả do AI tạo ra.

Trong khoa học, một kết luận sai nhưng nghe có vẻ hợp lý đôi khi nguy hiểm hơn việc chưa có câu trả lời. AI có thể tạo ra những kết quả thuyết phục về mặt thống kê nhưng thiếu cơ sở khoa học thực sự. Vì vậy, vai trò của nhà khoa học không giảm đi, mà trở nên phức tạp hơn: vừa khai thác sức mạnh của AI, vừa đóng vai trò “người kiểm chứng cuối cùng” của tri thức.

Khoa học không chỉ là dữ liệu, mà còn là trí tưởng tượng

Một trong những nguy cơ lớn của thời đại AI là con người dần lệ thuộc vào những gì máy móc gợi ý. Nhưng lịch sử khoa học cho thấy, các đột phá lớn nhất thường bắt đầu từ trí tưởng tượng và khả năng đặt ra những câu hỏi tưởng chừng phi lý.

Einstein từng hình dung mình cưỡi trên một tia sáng trước khi phát triển thuyết tương đối. Nhiều phát minh lớn không xuất phát từ dữ liệu sẵn có, mà từ trực giác, sự tò mò và khả năng nhìn thế giới theo cách khác biệt. Đây là điều AI hiện nay chưa thể thay thế.

AI có thể hỗ trợ khoa học theo chiều rộng - xử lý dữ liệu ở quy mô lớn - nhưng chiều sâu của sáng tạo khoa học vẫn gắn chặt với con người. Chính khả năng đặt ra những câu hỏi chưa từng tồn tại mới là động lực mở rộng biên giới tri thức.

Trong thời đại AI, tri thức không còn khan hiếm; điều quan trọng là khả năng đặt ra những câu hỏi đúng giữa biển dữ liệu khổng lồ. Khi AI ngày càng mạnh trong việc truy xuất và tổng hợp kiến thức, vai trò của nhà khoa học sẽ chuyển từ “người lưu giữ tri thức” sang “người định hướng tri thức”. Khoa học tương lai có thể không còn là cuộc đua tìm nhiều câu trả lời hơn, mà là cuộc cạnh tranh về những câu hỏi lớn, sâu sắc và có ý nghĩa đối với nhân loại.

(Nguồn: VLAB Innovation)