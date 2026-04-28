Khi ngừng trò chuyện với chatbot AI để chuyển sang điều phối, bạn có thể làm việc nhanh hơn và tiết kiệm tới 10 giờ mỗi tuần, theo Tom’s Guide. Sự khác biệt không nằm ở chi phí đăng ký mà ở quy trình làm việc.

Trong khi phần lớn người dùng AI sử dụng cho tác vụ cơ bản, top 1% dùng nó như một chất xúc tác chiến lược cấp cao. Dưới đây là 3 bước chính xác để chuyển từ “người dùng” sang “kiến trúc sư” AI.

Bước 1: Đóng vai nhà tư vấn quản lý

Sai lầm lớn nhất là dùng AI để tìm kiếm mọi câu trả lời giống như một phiên bản Google tốt hơn. Nhưng nhóm "top 1%" sử dụng nó như một chuyên gia tư vấn cấp cao.

Mục tiêu không chỉ là viết một email hay hơn; mà là tự động hóa quá trình ra quyết định đằng sau việc những email nào thực sự cần được viết. Bạn cần xác định "sự cực nhọc về nhận thức" - những tác vụ đòi hỏi tư duy nhưng lặp đi lặp lại cao.

Bạn hãy lấy danh sách 20 tác vụ công việc thường xuyên nhất của mình và đưa chúng vào mô hình với câu lệnh (prompt) cụ thể sau:

"Tôi cung cấp cho bạn nhật ký các tác vụ công việc gần đây của tôi dưới đây. Hãy đóng vai một Chuyên gia Tư vấn Quản lý. Xác định 3 tác vụ nhận thức lặp đi lặp lại nhiều nhất (những tác vụ đòi hỏi nhận diện mẫu, không chỉ là nhập liệu).

Đối với mỗi tác vụ, hãy phác thảo một Quy trình Thao tác Chuẩn (SOP) từng bước để một trợ lý AI cấp cao có thể tuân theo nhằm thực thi với độ chính xác 95%. Tập trung vào các quy tắc logic và cây quyết định".

30% thời gian "tư duy" của mình thực chất chỉ là tuân theo một khuôn mẫu mà có thể đã tự động hóa từ nhiều tháng trước. Câu lệnh này đã thay đổi hoàn toàn quy trình làm việc của bạn.

Bước 2: Loại bỏ rác AI

Giới tinh hoa không bao giờ tin tưởng vào một mô hình duy nhất. Nếu bạn chỉ hỏi ChatGPT để lấy "câu trả lời", bạn đang tiêu thụ rác. Hãy bắt đầu yêu cầu các mô hình khác nhau kiểm toán lẫn nhau.

Ví dụ, hãy thiết lập giao thức "trò chuyện chéo". Tạo chiến lược hoặc nghiên cứu của bạn trong Mô hình A (ví dụ: GPT-5.4). Dán đầu ra đó vào Mô hình B (ví dụ: Claude 4.6 Sonnet) với câu lệnh sau:

"Hãy phân tích đoạn văn bản do một AI khác tạo ra này. Hãy đóng vai một người kiểm chứng thông tin khó tính. Xác định ba điểm không nhất quán về mặt logic cụ thể.

Làm nổi bật những phần mà phản hồi này dựa vào dữ liệu 'độn' quá chung chung. Liệt kê bất kỳ ảo giác thực tế nào và cung cấp góc nhìn đã được hiệu đính".

Thao tác này biến "lời khuyên AI chung chung" thành một bản tóm tắt được kiểm chứng, có độ trung thực cao và thực sự có giá trị.

Bước 3: Làm việc sâu

Hầu hết mọi người dùng AI cho các tác vụ tạo sinh như viết thư, tạo ảnh. Nhóm 1% sử dụng nó để tổng hợp vì những gì bạn tập trung vào quan trọng hơn những gì bạn sản xuất ra.

Hãy để AI lo phần sản xuất, để bạn có thể tập trung vào những công việc thực sự đòi hỏi tư duy.

Khi áp dụng bước này, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để dừng lại và suy nghĩ, thậm chí là thả lỏng trong lúc nhâm nhi tách cà phê. Trạng thái suy nghĩ sâu là vô giá và nhiều người trong chúng ta vẫn chưa thực hiện điều này đủ nhiều.

Vì vậy, hãy ngừng đọc toàn bộ các báo cáo dài 40 trang. Thay vào đó, hãy tải lên 3–5 tài liệu liên quan và sử dụng câu lệnh này:

"Tôi đã tải lên các tài liệu này. Hãy tổng hợp chúng thành một bản tóm tắt 500 từ. KHÔNG tóm tắt những điểm mà chúng đồng tình. Hoàn toàn tập trung vào: Những mâu thuẫn và bất đồng chính giữa các nguồn này.

Những hiểu biết độc đáo có trong một nguồn nhưng vắng mặt ở các nguồn khác. Dựa trên những mâu thuẫn này, đâu là câu hỏi mang tính đòn bẩy cao nhất mà một giám đốc điều hành con người nên hỏi để giải quyết xung đột?"

Khoảng cách AI không nằm ở việc ai sở hữu công cụ tốt nhất mà nằm ở việc ai biết cách sử dụng chúng. Nếu vẫn chỉ đang "trò chuyện" với AI, bạn đã tụt hậu.

Nhưng việc bắt kịp là rất dễ dàng. Với 3 bước kể trên, bạn sẽ thực sự sai khiến AI làm việc cho mình và biến nó thành một phần hoàn chỉnh của toàn bộ quy trình.

(Theo Tom’s Guide)