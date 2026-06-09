Trong nhiều thập kỷ, y học luôn là một trong những lĩnh vực thận trọng nhất trước các làn sóng công nghệ. Điều này hoàn toàn dễ hiểu: mỗi quyết định trong y tế đều liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn và đôi khi là sinh mạng con người. Một công nghệ mới có thể được thử nghiệm nhanh trong thương mại điện tử, tài chính hay truyền thông, nhưng trong bệnh viện, một sai số nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả lớn.

Tuy nhiên, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang đặt ngành y trước một áp lực mới: không thể không thay đổi, nhưng cũng không được thay đổi một cách vội vã.

AI thúc đẩy cuộc chuyển dịch từ y học truyền thống sang y học thông minh. Ảnh: Midjourney

AI đang bước vào y tế không chỉ như một công cụ kỹ thuật, mà như một lực đẩy làm thay đổi cách bác sĩ học tập, chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh viện và tương tác với bệnh nhân. Từ đọc hình ảnh y khoa, phân tích hồ sơ bệnh án, hỗ trợ ra quyết định lâm sàng, dự báo nguy cơ bệnh tật đến tự động hóa công việc hành chính, AI ngày càng hiện diện rõ trong chuỗi giá trị y tế.

Điều đáng nói là AI phát triển nhanh hơn nhiều so với chu kỳ thay đổi truyền thống của ngành y. Một mô hình có thể được nâng cấp sau vài tuần, trong khi đào tạo bác sĩ, điều chỉnh quy trình bệnh viện hay ban hành hướng dẫn chuyên môn đều cần thời gian dài. Khoảng cách tốc độ này đặt ra thách thức: ngành y phải thích nghi đủ nhanh để không bỏ lỡ cơ hội, nhưng đủ thận trọng để bảo vệ an toàn người bệnh.

Trước hết, AI cần được nhìn nhận như một công cụ hỗ trợ năng lực con người, không phải một thực thể thay thế con người. Trong khám chữa bệnh, AI có thể giúp phát hiện bất thường trên phim chụp, gợi ý khả năng chẩn đoán, tổng hợp y văn, cảnh báo tương tác thuốc hoặc nhận diện bệnh nhân có nguy cơ cao. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phải thuộc về bác sĩ và hệ thống chuyên môn có trách nhiệm.

AI có thể xử lý dữ liệu nhanh hơn con người, nhưng không thể thay thế kinh nghiệm lâm sàng, sự thấu cảm, khả năng giao tiếp và trách nhiệm đạo đức của người thầy thuốc. Đây là điểm cần nhấn mạnh khi nhiều người dễ bị cuốn vào cảm giác “AI biết tất cả”. Một câu trả lời mạch lạc, tự tin và thuyết phục không đồng nghĩa với việc nó luôn đúng; trong y tế, sự tự tin giả tạo của công nghệ có thể rất nguy hiểm.

Vì vậy, thích nghi với AI phải bắt đầu từ đào tạo. Nhân viên y tế không chỉ cần biết dùng công cụ, mà còn phải biết đặt câu hỏi đúng, kiểm chứng kết quả, nhận diện sai lệch và hiểu trách nhiệm pháp lý.

Đào tạo AI trong y tế hướng tới tư duy phản biện, không chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ. Ảnh: Midjourney

Đào tạo AI trong y tế không nên chỉ dừng ở việc hướng dẫn sử dụng phần mềm. Điều quan trọng hơn là hình thành tư duy số và năng lực phản biện công nghệ. Một bác sĩ biết dùng AI phải hiểu khi nào nên dùng, khi nào không, dữ liệu đầu vào có đáng tin hay không và kết quả đầu ra cần được kiểm chứng ra sao trước khi giải thích với bệnh nhân.

Song song với đào tạo con người, ngành y cần chuẩn hóa dữ liệu và quy trình vận hành. AI chỉ tạo ra giá trị khi dựa trên dữ liệu sạch, đồng bộ và an toàn. Vì vậy, chuyển đổi AI không bắt đầu từ việc mua công cụ đắt tiền, mà từ quản trị dữ liệu và năng lực đánh giá công nghệ.

Một thách thức khác là niềm tin của bệnh nhân. Y tế là lĩnh vực có tính cá nhân rất cao. Bệnh nhân không chỉ cần một kết quả chẩn đoán, mà còn cần được lắng nghe, được giải thích và được trấn an. Nếu AI được triển khai thiếu minh bạch, người bệnh có thể lo ngại rằng mình đang bị “máy móc hóa” trong quá trình điều trị. Ngược lại, nếu được giải thích rõ rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ bác sĩ ra quyết định tốt hơn, bệnh nhân có thể đón nhận công nghệ với tâm thế tích cực hơn.

Với nhà quản lý, AI đòi hỏi một khung pháp lý linh hoạt hơn: không quá chậm để tạo khoảng trống rủi ro, cũng không quá chặt để kìm hãm đổi mới. Cách tiếp cận phù hợp là quản trị theo mức độ rủi ro. Các ứng dụng hành chính có thể triển khai linh hoạt hơn, trong khi AI liên quan đến chẩn đoán, điều trị, kê đơn hay can thiệp lâm sàng phải được kiểm định và giám sát nghiêm ngặt.

Về lâu dài, AI sẽ làm thay đổi vai trò bác sĩ: từ người ghi nhớ kiến thức sang người tích hợp thông tin, phán đoán và chịu trách nhiệm chuyên môn.

AI không làm y học bớt “người” hơn nếu được sử dụng đúng. Ngược lại, nó có thể giải phóng nhân viên y tế khỏi nhiều công việc lặp lại, giúp họ có thêm thời gian cho điều quan trọng nhất: chăm sóc con người.

Thời kỳ AI trong y tế đã bắt đầu. Ngành y không thể đứng ngoài, nhưng cũng không thể chạy theo công nghệ bằng tâm thế bị cuốn đi. Thích nghi với AI không phải là thay thế bác sĩ bằng thuật toán, mà là xây dựng một hệ thống y tế thông minh hơn, an toàn hơn và nhân văn hơn. Trong cuộc chuyển đổi ấy, công nghệ có thể là động lực, nhưng con người vẫn phải là trung tâm.

(Nguồn: VLAB Innovation)