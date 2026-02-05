Trong 1 năm, các trường đại học Việt Nam công bố 14.880 bài báo nghiên cứu WoS

Nhóm nghiên cứu đo lường khoa học và chính sách quản trị nghiên cứu (SARAP) - Trường ĐH Văn Lang công bố xếp hạng thành tựu nghiên cứu khoa học của các trường đại học ở Việt Nam dựa trên số lượng bài báo khoa học được công bố trong năm 2025 trên các tạp chí thuộc Cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS) của Mỹ.

Trong tổng số 264 trường đại học trên cả nước, có 72 cơ sở đủ điều kiện được đưa vào bảng xếp hạng của đợt đánh giá này.

Theo dữ liệu từ WoS, hệ thống này thống kê 35 loại hình sản phẩm khoa học khác nhau, trong đó loại hình có mức độ uy tín cao nhất là article - các bài báo nghiên cứu được công bố trên 22.946 tạp chí khoa học do WoS chỉ mục.

Trên cơ sở đó, SARAP Ranking 2025 chỉ xem xét thành tựu bài báo nghiên cứu WoS của các trường đại học Việt Nam trong năm 2025, đồng thời, chỉ những cơ sở có tối thiểu 40 bài báo nghiên cứu WoS trong năm này mới được đưa vào xếp hạng. Dữ liệu được truy xuất trực tiếp từ WoS vào lúc 13h10 phút ngày 24/1/2026.

Nghiên cứu khoa học ở ĐH Quốc gia TPHCM.

Theo kết quả thống kê, trong năm 2025, Việt Nam công bố tổng cộng 14.880 bài báo nghiên cứu WoS, tăng khoảng 18,63% so với năm 2024, chiếm xấp xỉ 0,53% tổng sản lượng bài báo nghiên cứu của toàn thế giới.

Hai viện nghiên cứu quốc gia chủ lực công bố tổng cộng 1.460 bài báo nghiên cứu WoS, tương đương 9,81% tổng thành tựu của cả nước, trong đó viện chuyên về khoa học và công nghệ đóng góp 1.410 bài, còn viện chuyên về khoa học xã hội công bố 50 bài. Các số liệu này cho thấy phần lớn thành tựu bài báo nghiên cứu WoS của Việt Nam trong năm 2025 đến từ các trường đại học.

10 trường có nhiều công bố quốc tế nhất năm 2025

Top 10 trường có nhiều công bố quốc tế nhất năm 2025 giữ vai trò hạt nhân trong hệ thống nghiên cứu khoa học quốc gia, với số lượng bài báo nghiên cứu WoS và tỷ trọng đóng góp vượt trội so với phần còn lại. Các trường trong top 10 gồm hai đại học quốc gia, năm đại học, một trường đại học định hướng nghiên cứu và các cơ sở đào tạo chuyên ngành có thế mạnh rõ rệt, đặc biệt trong lĩnh vực y học. Điều này cho thấy sự tập trung cao về nguồn lực, đội ngũ và năng lực tổ chức nghiên cứu tại nhóm cơ sở dẫn đầu. Đặc biệt trong số này có 2 trường chuyên ngành nổi tiếng nhất là Trường ĐH Y Hà Nội và Trường ĐH Y Dược TPHCM.

10 trường đại học thuộc top 10 gồm: ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Duy Tân, ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Y Dược TPHCM, Trường ĐH Y Hà Nội, ĐH Phenikaa, ĐH Huế.

Top 20 thể hiện rõ tính cạnh tranh và sự dịch chuyển thứ hạng giữa các trường. Nhiều trường nhóm này có số lượng bài báo nghiên cứu WoS tiệm cận nhau, khiến thứ hạng có thể thay đổi đáng kể qua từng năm, tùy thuộc vào tốc độ gia tăng công bố khoa học và khả năng duy trì hiệu suất nghiên cứu ổn định. Đây cũng là nhóm phản ánh rõ tác động của các chiến lược nghiên cứu trung hạn, khi ranh giới giữa top 10 và top 20 mang tính biến thiên theo thời gian.

Các trường còn lại trong top 20 gồm: ĐH Kinh tế TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Văn Lang, ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Công nghệ Kỹ Thuật TP HCM, ĐH Thái Nguyên, ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH FPT, Trường ĐH VinUni.

Ở nhóm giữa và nhóm cuối bảng xếp hạng, số lượng bài báo nghiên cứu WoS có xu hướng giảm dần, đồng thời khoảng cách giữa các thứ hạng thu hẹp. Tuy nhiên, tại các nhóm này vẫn tồn tại những hạn chế nhất định về quy mô đội ngũ, điều kiện nghiên cứu và năng lực quản trị nghiên cứu khoa học, đặt ra yêu cầu về các chính sách hỗ trợ và chiến lược phát triển nghiên cứu phù hợp với từng nhóm trường.

So với SARAP Ranking 2024, bảng xếp hạng năm 2025 ghi nhận sự thay đổi về thành phần các trường được xếp hạng. Một số cơ sở lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng, đồng thời cũng có một số cơ sở không còn được ghi nhận trong đợt đánh giá này. Bên cạnh đó, nhiều vị trí thứ hạng có sự thay đổi, tăng hoặc giảm so với năm trước.

Sau đây là bảng xếp hạng công bố quốc tế của các trường đại học Việt Nam năm 2025: