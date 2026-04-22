Khi “bền vững” hiện diện trong từng trải nghiệm lưu trú

Nằm xinh xắn trong một góc nhỏ tại Meliá Hồ Tràm, Willow’s Farm hiện diện như một phần “xanh” của khu nghỉ dưỡng, nơi trồng đa dạng các loại rau củ quả và thảo mộc theo hướng hữu cơ. Ở Meliá Ba Vì Mountain Retreat, Balansa Organic Garden lại mở ra giữa không gian núi rừng thoáng đãng, rau củ từ đây cũng được nhân viên chăm sóc cẩn thận mỗi ngày, thu hoạch và đưa thẳng vào bếp, rồi lên bàn ăn của các khách hàng.

Rút ngắn được chặng đường dài vận chuyển không cần xe tải hay kho lạnh, những khu vườn này không chỉ mang lại cho khách nguồn nguyên liệu tươi sạch mà còn giảm bớt một mắt xích quan trọng trong bài toán vận chuyển thực phẩm, vốn tạo ra không ít khí thải. Với các gia đình đi cùng bé nhỏ, những vườn rau cũng là nơi bé có thể tự tay nhổ củ, hái lá, cho dê, gà, vịt ăn, hay tham gia lớp nấu ăn với những nguyên liệu vừa thu hoạch, để từ đó bé học cách trân trọng thiên nhiên quanh mình.

Ở những điểm chạm khác trong trải nghiệm lưu trú, Sol by Meliá Phú Quốc làm một việc rất thực tế: lắp đặt bình nước 20 lít kèm hai chai thủy tinh có thể tái sử dụng ngay trong từng phòng. Cộng dồn hàng trăm phòng trong suốt cả mùa cao điểm, con số chai nhựa tiết kiệm được không hề nhỏ.

Còn tại Meliá Vinpearl Huế và Meliá Vinpearl Đà Nẵng Riverfront, ống hút làm từ cỏ và giấy đã thay thế hoàn toàn ống hút nhựa trong mọi đồ uống phục vụ.

Nghỉ dưỡng mà vẫn làm được điều gì đó có ý nghĩa

Đôi khi, điều khiến một chuyến đi đáng nhớ không chỉ nằm ở nơi ta đến, mà ở cảm giác mình đã để lại điều gì đó phía sau. Tại Meliá, tinh thần ấy được thể hiện qua những trải nghiệm cụ thể: Từ việc chọn xe đạp điện trợ lực để thong thả dạo quanh phố cổ tại KOBI Onsen Resort Huế, một lựa chọn đơn giản nhưng chỉ trong một tháng đã giúp giảm 10,6 kg CO₂, đến những buổi “Clean Blitz” định kỳ cứ hai tháng một lần tại Meliá Ba Vì Mountain Retreat, nơi khách và nhân viên cùng nhau nhặt rác, dọn dẹp trong Vườn Quốc gia Ba Vì. Tại Villa Le Corail, a Gran Meliá Hotel, hành trình ấy tiếp tục ngoài khơi, khi du khách tham gia các hoạt động phục hồi rạn san hô, từ việc tìm hiểu cách nhận diện các loài san hô, khám phá vai trò của chúng trong hệ sinh thái, đến trực tiếp góp phần bảo tồn thông qua việc trồng các mảnh san hô sống.

Melia không chỉ cùng khách hàng mang đến những tác động lớn hơn cho môi trường, mà còn để lại cho khách cảm giác mình đã góp phần dù rất nhỏ vào nơi mình đi qua.

Từ tác động thực tế đến ghi nhận toàn cầu

Đằng sau những trải nghiệm trọn vẹn của khách hàng là một hệ thống vận hành chặt chẽ cùng những sáng kiến gắn liền với địa phương, mỗi nỗ lực không chỉ đo đếm được mà còn có thể lan rộng và tạo ra giá trị lâu dài, thực chất.

Tại Meliá Hồ Tràm, công nghệ Lumitics Food AI được ứng dụng để theo dõi lượng thức ăn thừa sau mỗi bữa, giúp nhà bếp nấu vừa đủ, tránh lãng phí thực phẩm. Bên cạnh đó, xà phòng đã qua sử dụng cũng được tái chế và gửi tới các cộng đồng khó khăn thông qua chương trình Soap for Hope, mang đến một vòng đời mới cho hàng nghìn sản phẩm mỗi năm. Tại đây, gần 90% mục tiêu giảm nhựa đã được hoàn thành, cho thấy những thay đổi nhỏ nhưng đang liên tục tạo ra tác động rõ rệt.

Ở Phú Quốc, rác thải hữu cơ từ nhà bếp được ủ thành phân bón trong khu vườn tại Meliá Vinpearl Phú Quốc, rồi từ khu vườn ấy, những nguyên liệu mới lại quay trở lại căn bếp tạo nên một vòng tuần hoàn khép kín, hiệu quả.

Với Meliá Hà Nội và Meliá Ba Vì Mountain Retreat, thay vì để nhựa tiếp tục tồn tại hàng trăm năm trong môi trường, toàn bộ được thu gom và tái chế thông qua PlasticShreds. Riêng Meliá Hà Nội ghi nhận mức giảm từ 241.000 xuống còn 69.000 chai nhựa chỉ trong một năm, một thay đổi rõ rệt trong quy mô vận hành.

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam là một phần trong bức tranh lớn hơn của MHI toàn cầu, nơi các nỗ lực đã được ghi nhận ở tầm quốc tế. Năm 2025, Meliá Hotels International được vinh danh là công ty khách sạn bền vững nhất châu Âu, đồng thời xếp thứ hai toàn cầu trong danh sách World’s 500 Most Sustainable Companies 2025 do Tạp chí TIME phối hợp cùng Statista công bố. Bước sang năm 2026, tập đoàn tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu khi năm thứ chín liên tiếp được vinh danh trong S&P Global Sustainability Yearbook, đứng đầu trong số các tập đoàn khách sạn tại châu Âu và xếp thứ ba trong ngành. Thành tích này một lần nữa nhấn mạnh hiệu quả triển khai chiến lược ESG cũng như năng lực thực thi phát triển bền vững một cách toàn diện của doanh nghiệp.

Chín năm liên tiếp có mặt trong Sustainability Yearbook phản ánh cách MHI vận hành bền bỉ, từ những quyết định nhỏ được thực hiện nhất quán: một vườn rau được chăm sóc mỗi sáng, những chai nước không cần mua thêm, đến những rặng san hô ngoài khơi Nha Trang đang hồi sinh từng ngày. Dịp Ngày Trái Đất năm nay, đó là câu chuyện đáng kể hơn bất kỳ cam kết nào trên giấy.