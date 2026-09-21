Ở tuổi 51, anh An, một đầu bếp tại Bắc Ninh, có cuộc sống tương đối ổn định. Vợ làm kế toán, hai người cùng san sẻ chi tiêu và tích lũy cho tương lai. Từ khi con gái còn học phổ thông, mong muốn du học Nhật Bản đã trở thành kế hoạch chung của cả gia đình.

Vợ chồng anh tính toán khá kỹ các khoản học phí, tiền thuê nhà, sinh hoạt và dự phòng. Tuy nhiên, trong kế hoạch ấy, họ chưa từng nghĩ đến một biến cố sức khỏe có thể bất ngờ xảy ra.

“Tôi ho liên tục khoảng hai tháng nhưng nghĩ do thời tiết nên tự mua thuốc uống. Mãi không thấy đỡ, tôi mới đi khám. Tôi hoàn toàn không nghĩ kết quả lại là ung thư phổi”, anh An kể.

Khi được phát hiện, khối u đã có kích thước gần 2cm. Điều anh nghĩ đến đầu tiên là gia đình, đặc biệt là tương lai của con gái: “Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Có lúc tôi còn nghĩ đến viễn cảnh con gái tốt nghiệp nhưng mình không thể ở bên trong ngày vui ấy”, anh nhớ lại.

Phim chụp CT liều thấp chỉ điểm khối u kích thước 21.5x16.5mm (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cuộc sống cả nhà cũng bị đảo lộn. Anh và vợ phải nghỉ làm, thu nhập gián đoạn. Để yên tâm ở nhà chăm sóc bố, con gái anh phải hủy lịch sang Nhật, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ một phần chương trình chào đón sinh viên mới.

May mắn, bệnh được phát hiện ở giai đoạn 1, khi khối u còn khu trú và chưa di căn nên tiên lượng điều trị tốt. Khoảng một tuần sau khi nhận chẩn đoán, anh An được phẫu thuật nội soi lồng ngực và nằm viện khoảng 5 ngày. Anh không cần hóa trị hoặc xạ trị bổ trợ. Chi phí điều trị nằm trong khoản dự phòng nên gia đình không phải vay thêm.

Nhìn lại hành trình đã qua, anh An vẫn cho rằng mình may mắn hơn nhiều người khác: “Nhiều lúc tôi rùng mình nghĩ, nếu bệnh không được phát hiện sớm và phải điều trị ở giai đoạn muộn hơn, gia đình sẽ ra sao. Khi ấy, không chỉ sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng mà cả nhà có thể lao đao về tài chính lẫn tinh thần. Lúc đó, tôi mới hiểu chăm sóc sức khỏe của mình cũng là nghĩ đến tương lai của con”, anh chia sẻ.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Hải Anh, nguyên Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc chuyên môn NURA, ngày càng nhiều bệnh lý ác tính tiến triển âm thầm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Việc chủ quan, không theo dõi sức khỏe định kỳ có thể tạo điều kiện để bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn hơn, làm giảm khả năng điều trị hiệu quả.

Anh An trong lần tái khám cùng PGS.TS.BS Nguyễn Hải Anh - Giám đốc chuyên môn NURA Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

WHO cũng khuyến nghị nhóm tuổi 40 - 50 cần tăng cường đánh giá nguy cơ các bệnh không lây nhiễm (ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh chuyển hóa…) dựa trên các nguy cơ như hút thuốc, béo phì, tiền sử gia đình ung thư/tim mạch, bệnh nền... thay vì chờ có dấu hiệu bất thường mới đi khám.

Theo định hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, nhiều cơ sở y tế tư nhân đang triển khai mô hình tầm soát ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng đến phát hiện ung thư và tổn thương tiền ung thư khi người bệnh chưa có triệu chứng. Tại NURA, công nghệ ứng dụng AI của Fujifilm được sử dụng để hỗ trợ bác sĩ phân tích hình ảnh và nhận diện những bất thường nhỏ tính bằng milimet.

Theo số liệu do NURA cung cấp, từ ngày 1/7/2024 đến 15/8/2026, hệ thống đã tầm soát cho hơn 42.000 khách hàng, ghi nhận 71.633 vấn đề sức khỏe cần lưu ý và phát hiện gần 200 trường hợp ung thư ở giai đoạn sớm. Những trường hợp nghi ngờ được bác sĩ tư vấn hoặc chuyển đến chuyên khoa phù hợp.

Số liệu một số mặt bệnh tiêu biểu tại Nura. Ảnh: Nura

Tầm soát không thể loại bỏ mọi rủi ro, nhưng có thể giúp nhận diện sớm một số bất thường, từ đó gia đình chủ động hơn trước các tình huống sức khỏe và con cái cũng vững tâm khi xa nhà.

Trang Đào

NURA - Trung tâm tầm soát ứng dụng công nghệ AI độc quyền của Tập đoàn Fujifilm Hotline: 1800 646 788 Website: nura.vn Cơ sở 1: Tầng 1, Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Kim Liên, Hà Nội Cơ sở 2: Tầng 2, Thảo Điền Pearl, 12 Quốc Hương, An Khánh, TP.HCM Cơ sở 3: Tòa VJM, 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

(Nguồn: Nura Việt Nam)