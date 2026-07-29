Dấu hiệu lạ sau buổi chơi bóng bàn thay đổi cuộc đời

Mỗi ngày, ông Phạm Văn An (61 tuổi, trú tại Nghĩa Đô, Hà Nội) đều đi đánh bóng chuyền, bơi 2km, chạy bộ. Ít ai biết người đàn ông này từng đối diện với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, từng phải ngồi xe lăn.

Trước khi phát hiện bệnh, ông An đủ sức khỏe để tập luyện thể thao thường xuyên. Cuối tháng 8/2022, sau khi chơi bóng bàn về, ông cảm thấy cơ thể mệt mỏi khác thường nên quyết định đi khám.

Tại Bệnh viện E (Hà Nội), bác sĩ phát hiện một đám mờ ở phổi của ông An nên khuyên bệnh nhân nhập viện ngay. Tuy nhiên, ông nghĩ chỉ là bệnh thông thường, xin về và dự định sau kỳ nghỉ lễ 2/9 vào viện. Nhưng chỉ ít ngày, tình trạng trở nặng, ông phải cấp cứu trong đêm.

Sau thời gian điều trị, ông An có thể đi lại, làm việc nhà. Ảnh: NVCC.

Sau đó, ông chuyển sang Bệnh viện Phổi Trung ương, kết quả chẩn đoán: Ung thư phổi giai đoạn IV. Khối u có kích thước lớn (trên 4cm), đã xâm lấn trung thất, đè lên động mạch chủ và chèn ép dây thần kinh khiến ông An phải ngồi xe lăn.

"Khi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, tôi rất sốc và buồn. Nhưng là người lính nên tôi tự nhủ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, đến đâu hay đến đó và có gia đình bên cạnh động viên", ông An nhớ lại.

Nam bệnh nhân xin phẫu thuật nhưng các bác sĩ đều từ chối vì nguy cơ vỡ động mạch chủ rất cao, đe dọa tính mạng ngay trên bàn mổ.

Các bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm tìm đột biến gene để xem người bệnh có phù hợp với thuốc điều trị đích hay không. Tuy nhiên, tất cả xét nghiệm đều không phát hiện đột biến phù hợp.

Trong khi đó, kết quả xét nghiệm chỉ dấu miễn dịch cho thấy ông An có mức biểu hiện rất cao, đủ điều kiện để điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Đó cũng là lúc gia đình đứng trước bài toán vô cùng khó khăn.

"Chi phí thuốc quá lớn, gia đình không khá giả nên phải vay mượn khắp nơi. Chúng tôi dự tính nếu điều trị chỉ để kéo dài sự sống trong đau đớn thêm thời gian ngắn thì sẽ không vay số tiền lớn như vậy. Tuy nhiên, các bác sĩ động viên điều trị từng bước, truyền mũi thuốc đầu tiên rồi đánh giá hiệu quả sau 3 chu kỳ", vợ của ông An chia sẻ.

Điều kỳ diệu đến sau những mũi truyền đầu tiên

Phác đồ điều trị là liệu pháp miễn dịch và hóa chất 4 chu kỳ, sau đó tiếp tục điều trị miễn dịch đơn thuần. Những ngày đầu sau truyền thuốc, ông An sốt, mệt, gần như không ăn uống được. Gia đình thấp thỏm vì lo thuốc không phát huy tác dụng. Nhưng khoảng một tuần sau, sức khỏe của ông bắt đầu cải thiện rõ rệt.

Ông An nhận thấy mình may mắn hợp thuốc nên bệnh tình thuyên giảm. Ảnh: NVCC.

Đến mũi truyền thứ ba, ông đã có thể bước đi với sự dìu đỡ của vợ. Sau mũi thứ tư, hai vợ chồng bắt đầu cùng nhau đi bộ ở công viên mỗi ngày.

"Sau vài tháng, tôi khỏe lên từng ngày. Ban đầu, tôi chỉ đi được vài bước, rồi đi bộ nhiều vòng công viên. Qua các lần tái khám, khối u liên tục thu nhỏ, đến nay chỉ còn như sẹo xơ", ông An kể.

Ông An hiện tái khám định kỳ 3 tháng một lần, không phải sử dụng thêm thuốc. Điều khiến gia đình hạnh phúc nhất là cuộc sống gần như đã trở lại bình thường.

Hành trình 4 chữ T

Nhìn lại chặng đường đã qua, vợ ông An cho rằng điều giúp chồng vượt qua giai đoạn nguy hiểm không chỉ là thuốc, kinh tế mà còn là tinh thần lạc quan.

Suốt quá trình điều trị, bà luôn đồng hành với ông từ những việc nhỏ nhất như chăm bữa ăn, giấc ngủ, đưa đi truyền thuốc, gặp bác sĩ, tìm hiểu chế độ dinh dưỡng đến động viên tinh thần.

Hằng ngày, vợ chồng ông An duy trì thói quen đi bộ. Ảnh: NVCC.

Gia đình cũng không áp dụng chế độ kiêng khem quá mức. Theo tư vấn của bác sĩ, ông An vẫn ăn đa dạng thực phẩm, chỉ ăn ít thịt đỏ, tăng cường thịt gia cầm, cá, rau xanh, đồng thời duy trì luyện tập đều đặn để giữ thể trạng.

"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là không bỏ cuộc. Tinh thần lạc quan, Tin tưởng bác sĩ, Tuân thủ điều trị và Tập thể dục điều độ - đó là 4 chữ T đã giúp tôi đi được đến hôm nay", ông An chia sẻ.

Vượt qua gánh nặng kinh tế để theo đuổi những liều thuốc miễn dịch có giá 60-90 triệu đồng mỗi lọ giúp vượt qua căn bệnh ung thư, ông An nhận ra mình may mắn vì có gia đình đồng hành.