Thuốc đích giá rẻ do Việt Nam sản xuất

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Trịnh Thế Cường, Khoa Hóa trị liệu, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, trong tháng 5, anh tiếp nhận nam bệnh nhân 88 tuổi nhập viện trong tình trạng khó thở, đau ngực. Kết quả X-quang cho thấy gần như toàn bộ phổi trái của ông trắng xóa do tràn dịch màng phổi lượng nhiều.

Các bác sĩ tiến hành chọc tháo dịch màng phổi để giúp người bệnh giảm khó thở, đồng thời lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm. Kết quả giải phẫu bệnh xác định ông mắc ung thư biểu mô tuyến của phổi. Dù bệnh nhân tuổi cao, bác sĩ vẫn cân nhắc điều trị để chất lượng sống của ông tốt hơn.

Tuy nhiên, việc tìm phương án điều trị gặp không ít khó khăn. Mẫu tế bào thu được từ dịch màng phổi chứa nhiều hồng cầu trong khi tế bào ung thư lại rất ít và rải rác. Nếu sử dụng mẫu này để xét nghiệm đột biến gene, nguy cơ cho kết quả âm tính giả sẽ cao.

Các bác sĩ tiếp tục chọc dịch màng phổi lần thứ hai và lấy mẫu dịch tươi để xét nghiệm đột biến gene. Kết quả lần xét nghiệm này cho thấy bệnh nhân có đột biến EGFR.

Hình ảnh trước và sau điều trị bằng thuốc đích Việt Nam giá rẻ. Ảnh: BSCC.

Với kết quả trên, các bác sĩ lựa chọn thuốc điều trị đích thế hệ 1 gefitinib. Sau khoảng một tuần, hình ảnh X-quang cho thấy lượng dịch màng phổi giảm rõ rệt, phổi trái thông khí tốt hơn, tình trạng khó thở của bệnh nhân được cải thiện.

Sau 10 ngày điều trị, kết quả kiểm tra cho thấy dịch màng phổi trái tiếp tục giảm nhiều. Người bệnh ổn định, xuất viện và tiếp tục dùng thuốc đích theo chế độ ngoại trú.

Điều đáng chú ý là chi phí điều trị phù hợp với khả năng kinh tế của người bệnh. Thuốc đích do Việt Nam sản xuất có giá khoảng 138.000 đồng/viên. Nhờ được bảo hiểm y tế chi trả 50%, người bệnh chỉ trả 69.000 đồng/viên, hết hơn 2 triệu đồng mỗi tháng.

Bệnh nhân là người nghỉ hưu nên mức chi phí này được đánh giá là phù hợp để duy trì điều trị.

Phương pháp phù hợp nhất

Theo bác sĩ Cường, ở người cao tuổi mắc ung thư phổi giai đoạn muộn, mục tiêu điều trị là lựa chọn phương án phù hợp với tình trạng bệnh, thể trạng, mong muốn của người bệnh và khả năng kinh tế của gia đình.

“Không phải lúc nào phương pháp tốt nhất về mặt y khoa cũng phù hợp nhất với người bệnh. Nếu một phương pháp khiến gia đình phải bán nhà để điều trị thì chưa chắc đó đã là lựa chọn phù hợp”, bác sĩ Cường chia sẻ.

Bác sĩ Cường tư vấn cho người nhà bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Trong trường hợp này, thay vì lựa chọn các phương án điều trị tốn kém, bác sĩ tư vấn sử dụng thuốc đích thế hệ 1 do Việt Nam sản xuất, phù hợp với đột biến EGFR của bệnh nhân và được BHYT chi trả một phần.

Ngoài ra, việc xét nghiệm tìm đột biến gene có thể đóng vai trò quan trọng trong lựa chọn điều trị ung thư phổi, kể cả ở người cao tuổi và bệnh đã ở giai đoạn muộn. Đặc biệt, khi mẫu bệnh phẩm không đủ tế bào ung thư, bác sĩ cần cân nhắc lựa chọn phương pháp hoặc loại bệnh phẩm khác để tránh bỏ sót những đột biến có thể mở ra cơ hội điều trị.

“Không điều trị tràn lan, không hy vọng mù quáng nhưng cũng đừng vội buông tay khi người bệnh vẫn còn cơ hội hợp lý”, bác sĩ Cường nói.

Khi lựa chọn đúng chỉ định và đúng mục tiêu điều trị, một phương án có chi phí vừa phải vẫn có thể mang lại hiệu quả rõ rệt cho người bệnh.

Chính sách BHYT hiện nay hỗ trợ một phần chi phí cho một số loại thuốc trúng đích đã được đưa vào danh mục thanh toán. Cụ thể: thuốc đích thế hệ 1, 2 gồm: Gefitinib, Erlotinib và Afatinib được chi trả 50%. Điều kiện để được bảo hiểm chi trả là: thẻ BHYT còn hiệu lực, điều trị đúng tuyến hoặc có giấy chuyển tuyến hợp lệ, có kết quả xét nghiệm xác định đột biến gene phù hợp và dùng thuốc đúng chỉ định của bác sĩ. Nếu điều trị trái tuyến hoặc dùng thuốc ngoài danh mục, người bệnh thường phải chi trả toàn bộ chi phí.

Số ca ung thư vú tăng liên tục, chưa đến 20% phụ nữ tự khám hằng tháng Tần suất mắc và tử vong do ung thư vú đã tăng không ngừng trong 15 năm qua và được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong nhiều thập kỷ tới.

Người phụ nữ mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư đã di căn Đang là bệnh nhân ung thư vú, bà M. bất ngờ phát hiện thêm ung thư phổi. Cả hai khối u đều trong giai đoạn tiến triển di căn buộc các bác sĩ phải đưa ra phương án điều trị cùng lúc.