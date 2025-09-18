Gen Z ngày nay lớn lên trong môi trường nhiều cơ hội nhưng cũng không ít áp lực. Các em vừa phải đảm bảo kết quả học tập trên lớp, vừa muốn khẳng định cá tính thông qua hoạt động sáng tạo hay giải trí. Điều này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn: làm sao để con em mình vừa học tốt, vừa có thể theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc?

Câu chuyện của ca sĩ Chi Xê và streamer Sang Traan - hai gương mặt trẻ đã biến sở thích thành sự nghiệp - mang đến một gợi ý đáng suy ngẫm.

Chi Xê: Biến áp lực học tập thành động lực sáng tạo

Từ một học sinh phổ thông đam mê âm nhạc, Chi Xê đã trưởng thành và trở thành ca sĩ trẻ được nhiều bạn trẻ biết đến. Con đường này không trải hoa hồng: bên cạnh việc học tập ở trường, cô phải dành thời gian cho những bản cover, những sáng tác đầu tiên và không ít lần đối mặt với tình trạng “deadline chồng chất”. Điều đó phản ánh thực tế chung của nhiều học sinh, sinh viên ngày nay: vừa phải đảm bảo thành tích học tập, vừa muốn nuôi dưỡng ước mơ và thể hiện bản thân.

Trong suốt quãng thời gian ấy, Chi Xê đã gắn bó với laptop ASUS như một công cụ học tập và sáng tạo quen thuộc. Đến hiện tại, chiếc Vivobook S14 tiếp tục trở thành người bạn đồng hành, giúp cô vừa hoàn thành bài vở, vừa phát triển sự nghiệp âm nhạc. Với thiết kế mỏng nhẹ, pin sử dụng lâu và các tính năng trí tuệ nhân tạo tích hợp, máy hỗ trợ cô ghi chú nhanh ý tưởng, tóm tắt nội dung cũng như xuất hiện chuyên nghiệp trong các buổi làm việc trực tuyến với ekip.

Phiên bản Vivobook S14 với màn hình OLED còn giúp bảo vệ thị lực khi phải làm việc nhiều giờ liền, trong khi độ bền đạt chuẩn quân sự Mỹ MIL-STD-810H cùng chính sách bảo hành 2 năm mang lại sự an tâm cho một thiết bị sử dụng lâu dài.

“Thời còn đi học, mình từng rất áp lực vì vừa lo bài vở, vừa muốn theo đuổi âm nhạc. Nhưng khi có một công cụ hỗ trợ đủ tốt, mình thấy mọi thứ dễ cân bằng hơn rất nhiều”, Chi Xê chia sẻ.

Câu chuyện của Chi Xê cho thấy, khi được trang bị công cụ phù hợp, thế hệ trẻ hoàn toàn có thể cân bằng giữa học tập và đam mê, từ đó tìm thấy con đường phát triển sự nghiệp bền vững. Đây cũng là điều mà nhiều phụ huynh mong muốn con em mình đạt được: học tốt, nhưng vẫn đủ điều kiện để theo đuổi ước mơ dài hạn.

Sang Traan: Khi giải trí trở thành bước đệm cho sự nghiệp

Cũng giống nhiều bạn trẻ khác, Sang Traan ban đầu tìm đến game chỉ như một cách để giải trí sau giờ học. Nhưng chính sở thích tưởng chừng đơn giản ấy lại mở ra cho anh một hướng đi mới, trở thành streamer và xây dựng được cộng đồng người theo dõi riêng. Câu chuyện của Sang Traan cho thấy: học tập là nền tảng quan trọng, nhưng một đam mê lành mạnh, nếu được khuyến khích và định hướng đúng, hoàn toàn có thể phát triển thành sự nghiệp.

Đồng hành với Sang Traan là chiếc ASUS Gaming V16. Mặc dù mang nhãn “gaming”, nhưng đây không chỉ là công cụ để chơi game. Với cấu hình mạnh mẽ lên đến chip Intel® Core™ 7 và card đồ họa NVIDIA® GeForce™ RTX 5060, ASUS Gaming V16 còn phù hợp cho những bạn sinh viên theo học các ngành kỹ thuật, công nghệ, thiết kế đồ họa - những lĩnh vực vốn đòi hỏi xử lý khối lượng dữ liệu lớn và phần mềm phức tạp.

Điểm đặc biệt của thiết bị là sự cân bằng trong thiết kế. Dù sở hữu màn hình 16 inch rộng rãi, máy có trọng lượng chỉ 1,95kg - tương đối gọn gàng so với chuẩn laptop hiệu năng cao - dễ dàng mang tới lớp học hoặc thư viện. Bên ngoài là lớp vỏ đen tối giản, chỉ điểm xuyết chi tiết đèn nền phím, vừa giữ sự cá tính, vừa không quá hầm hố. Máy cũng đạt chuẩn độ bền quân sự Mỹ MIL-STD-810H, đi kèm chính sách bảo hành 2 năm, đảm bảo độ tin cậy khi sử dụng lâu dài.

“Điều quan trọng với mình không chỉ là có một thiết bị để chơi, mà là một chiếc máy đủ mạnh để học, làm và giải trí. Nhờ vậy, mình cảm thấy cân bằng hơn và có động lực để phát triển đam mê theo hướng nghiêm túc”, Sang Traan cho biết.

Trang bị laptop phù hợp - bước khởi đầu giúp con cân bằng học tập và đam mê

Thế hệ trẻ hôm nay không chỉ dừng lại ở việc học tập trong khuôn khổ lớp học, mà còn chủ động tìm cách phát triển đam mê và biến sở thích thành cơ hội sự nghiệp. Để làm được điều đó, bên cạnh sự nỗ lực cá nhân, họ cần có sự đồng hành từ gia đình cũng như những công cụ hỗ trợ đáng tin cậy.

Trong bối cảnh này, nhiều phụ huynh quan tâm đến việc trang bị cho con em một thiết bị công nghệ phù hợp, vừa phục vụ học tập, vừa tạo điều kiện để thử sức ở những lĩnh vực mới. Đáp ứng nhu cầu đó, ASUS triển khai chương trình Back to School 2025 với thông điệp “ASUS sát cánh - Nhẹ gánh học, chơi”, mang đến ưu đãi cho học sinh - sinh viên khi mua các dòng máy như ASUS Vivobook S hay ASUS Gaming V16.

Lệ Thanh