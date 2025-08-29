Chiều 28/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), nơi diễn ra Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh, TikTok Shop và Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp & Môi trường) đã tổ chức các phiên livestream tôn vinh các mặt hàng nông sản của Việt Nam.

TikTok đã có hành trình 3 năm đồng hành cùng ngành Nông nghiệp, khởi đầu từ chương trình trực tuyến OCOP và chính thức ký kết hợp tác với Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp từ năm 2023.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok tại Việt Nam chia sẻ tại chương trình “Tuần lễ tự hào Nông sản Việt”. Ảnh TU.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok tại Việt Nam, cho biết: “Sản phẩm OCOP, nông sản của Việt Nam rất phù hợp với TikTok và TikTok Shop. Người nông dân có thể tự tin kể lại câu chuyện sản phẩm của mình và lan tỏa tới cả nước, thậm chí quốc tế”.

Không chỉ là nền tảng mua sắm, TikTok còn là nơi “kể chuyện” cho nông sản. Những chiến dịch hashtag như #TổquốcTrongTim, #TựHàoViệtNam đã tạo ra hàng trăm nghìn video, hàng tỷ lượt xem. Người nông dân, nghệ nhân thủ công mỹ nghệ xuất hiện trực tiếp trên livestream, chia sẻ quy trình làm ra sản phẩm – từ chọn giống, thu hoạch, chế biến đến sáng tạo thủ công. Cách tiếp cận này biến thương mại điện tử thành trải nghiệm văn hóa, giúp nông sản gắn với câu chuyện, giá trị và niềm tự hào.

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, TikTok tổ chức tuần lễ nông sản Việt với loạt sự kiện megalive kéo dài 5 ngày từ ngày 28/8 - 5/9. Các KOL, MC nổi tiếng như Trần Ngọc, Ngọc Bamboo… cùng tham gia, tạo sự lan tỏa rộng khắp và khiến các bạn trẻ chú ý hơn tới hàng Việt.

Theo bà Trần Thị Tân, Giám đốc trách nhiệm xã hội TikTok Shop, chiến dịch “Tự hào Nông sản Việt” chỉ trong 10 ngày từ 18/8 - 28/8 đã có hơn 10.000 video được sáng tạo, đạt nửa triệu lượt xem. Tuần lễ “Hàng Việt vươn mình” ghi nhận 200 phiên livestream, đem về hơn 50.000 đơn hàng.

Đặc biệt, chiến dịch phối hợp cùng Sendo giúp tiêu thụ thành công 80 tấn nông sản Vĩnh Long chỉ trong 7 ngày đây là một minh chứng rõ rệt cho khả năng mở rộng đầu ra của nông sản Việt trên nền tảng số.

Ngoài ra, các phiên livestream chuyên đề như “Trái ngọt bốn mùa”, “Gạo và nông sản Việt”, “Cà phê – trà đặc sản” đã kết nối trực tiếp 70 triệu người dùng TikTok với đặc sản vùng miền.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, nhấn mạnh: “Không chỉ là con số doanh thu, điều quan trọng là hình ảnh và giá trị của nông sản Việt lan tỏa mạnh mẽ. Từ một quốc gia từng thiếu đói, nay Việt Nam đã là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, cà phê, trà, thủ công mỹ nghệ”.

Ông Tiến cũng cho rằng sự đồng hành của TikTok giúp nông nghiệp Việt bước vào giai đoạn mới, chuyển đổi số kết hợp với tiêu dùng xanh. Bên cạnh sản phẩm OCOP, mục tiêu là mở rộng sang thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, gắn với xu hướng tiêu dùng bền vững và lối sống xanh.

Sự kiện tuần lễ nông sản trên TikTok trong dịp Quốc khánh không chỉ là hoạt động thương mại, mà còn mang ý nghĩa khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Ngành Nông nghiệp đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên kinh tế số và kinh tế xanh, với sự hỗ trợ của các nền tảng công nghệ.