Theo những thông tin được Apple công bố tại sự kiện rạng sáng 10/9 (theo giờ Việt Nam), Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên mở bán iPhone 17 series và người dùng có thể đặt cọc sở hữu iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air từ ngày 12/9 và dự kiến nhận máy từ ngày 19/9.

Một khách hàng mua iPhone 16 tại hệ thống FPT Shop. Ảnh: Lê Mỹ

Theo đó, dòng iPhone 17 series sẽ lên kệ FPT Shop và F.Studio by FPT với mức giá khởi điểm từ 24.990.000 đồng, hiện hệ thống này đã mở cổng đăng ký để người dùng đặt cọc sở hữu các dòng iPhone mới này.

Bảng giá iPhone 17 series tại hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT. Ảnh chụp màn hình.

Mức giá mà hệ thống này đưa ra rẻ hơn trên website của Apple 9.000 đồng, cụ thể:

iPhone 17 bản tiêu chuẩn với các tùy chọn màu sắc tím oải hương, xanh lá xô thơm, xanh lam khói, trắng, đen. Giá bán 24,99 triệu đồng cho bản 256GB và 31,49 triệu đồng cho bản 512GB.

iPhone Air với các tùy chọn màu sắc xanh da trời, vàng nhạt, trắng, đen. Giá bán 31,99 triệu đồng cho bản 256GB, 38,49 triệu đồng cho bản 512GB và 44,99 triệu đồng cho bản 1TB.

iPhone 17 Pro với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Giá bán 34,99 triệu đồng cho bản 256GB, 41,49 triệu đồng cho bản 512GB và 47,99 triệu đồng cho bản 1TB.

iPhone 17 Pro Max với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Giá 37,99 triệu đồng cho bản 256GB, 44,49 triệu đồng cho bản 512GB, 50,99 triệu đồng cho bản 1TB và 63,99 triệu đồng cho bản 2TB.

Là đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam, hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT hiện sở hữu mạng lưới 644 cửa hàng tại 34 tỉnh, thành.