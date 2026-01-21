Trong nhịp sống hiện đại, việc các thành viên trong gia đình không còn sống chung dưới một mái nhà đã trở nên quen thuộc. Bố mẹ đi làm từ sáng đến tối, con học bán trú hoặc học xa, ông bà ở quê… Thời gian gặp gỡ ít dần, những khoảnh khắc gắn kết đôi khi chỉ gói gọn trong vài cuộc điện thoại vội vàng.

Theo khảo sát của Viện Công nhân Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) năm 2023 với 3.000 công nhân, khoảng 17,6% người lao động ngoại tỉnh chấp nhận sống xa con cái dưới 18 tuổi vì điều kiện kinh tế, cho thấy nhiều gia đình thiếu vắng sự hiện diện thường xuyên của cha mẹ.

Số liệu từ Vietnam News (2025) chỉ ra rằng xu hướng gia đình Việt Nam chuyển sang mô hình gia đình hạt nhân ngày càng phổ biến, khi nhiều cặp vợ chồng trẻ sống riêng, ít khi chung nhà với ông bà. Trong bối cảnh đó, nhu cầu kết nối từ xa và duy trì sự gắn kết gia đình trở nên cấp thiết và công nghệ đã trở thành cầu nối giúp các thành viên gần nhau hơn.

Camera EZVIZ - Cầu nối cảm xúc giữa những khoảng cách vô hình

Chị Thanh Hà (31 tuổi, Hà Nội) đi làm từ 10h đến 20h mỗi ngày, còn con trai đang học tiểu học bán trú. Buổi chiều, chị thường mở ứng dụng camera EZVIZ để xem con được ông bà đón về: “Chỉ cần thấy con đang ăn hay ngồi học bài là mình yên tâm hẳn. Có hôm nhớ quá, mình còn bật gọi hai chiều để nói chuyện với con. Cảm giác như mình vẫn ở ngay bên cạnh bé, dù đang ở văn phòng.”

Anh Nam (35 tuổi, đang làm việc tại TP.HCM), có bố mẹ ngoài 60 tuổi đang ở Gia Lai chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ gọi điện thoại mỗi ngày, nhưng nhiều khi bố mẹ muốn trò chuyện lúc tôi đang bận, hay có chuyện nhỏ cần hỏi thì gọi điện không thuận tiện lắm. Từ khi lắp camera S10, tôi có thể gọi video bất cứ lúc nào, vừa nói chuyện với bố mẹ, vừa quan sát mọi hoạt động ở nhà. Cảm giác gần gũi và yên tâm hơn hẳn.”

Những câu chuyện như vậy không hiếm. Với nhiều gia đình trẻ, camera không còn là thiết bị an ninh đơn thuần mà trở thành “đôi mắt thứ hai” giúp cha mẹ dõi theo con cái khi đi làm, là “cánh tay nối dài” để những người con xa quê nhìn thấy ông bà mỗi tối, hay đơn giản là cầu nối để một gia đình cảm nhận sự hiện diện của nhau.

Theo báo cáo IMARC Group 2024, thị trường nhà thông minh Việt Nam dự kiến tăng lên 1,7 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng 9,2% mỗi năm, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ của người dùng sang các thiết bị gắn kết và chăm sóc thông minh. Trong bối cảnh gia đình Việt ngày càng thu nhỏ và linh hoạt, xu hướng “smart connection” trở nên phổ biến: những thiết bị công nghệ không chỉ giúp bảo vệ ngôi nhà mà còn giữ tình yêu thương hiện diện, dù mỗi người ở một nơi khác nhau.

Smart Connection - Kết nối thông minh để khoảng cách không còn là rào cản

Khoảng cách địa lý đôi khi khiến chúng ta khó bày tỏ yêu thương, nhưng với những người sống xa gia đình, sự hiện diện dù qua một màn hình vẫn mang ý nghĩa lớn. EZVIZ phát triển dòng sản phẩm Smart Caring, tập trung vào việc duy trì kết nối cảm xúc giữa các thành viên gia đình.

Camera S10, được anh Nam lắp đặt cho bố mẹ ở quê, tích hợp AI nhận diện người, theo dõi chuyển động thông minh và khả năng quan sát rõ trong đêm, giúp người dùng dù xa vẫn cảm nhận được nhịp sống hàng ngày và sự an toàn của người thân. Album kỹ thuật số và loa Bluetooth giúp mọi khoảnh khắc quan trọng được lưu giữ và chia sẻ dễ dàng, trong khi màn trập riêng tư vật lý đảm bảo không gian cá nhân được tôn trọng.

Camera EZVIZ S10 nổi bật với màn hình cảm ứng 4-Inch, gọi video hai chiều chỉ với một chạm.

Trong khi đó, chị Thanh Hà chọn camera C6N G1 - phiên bản nâng cấp toàn diện của camera C6N. Thiết bị ghi hình sắc nét 3K/4K, mở rộng tầm nhìn dọc 85° - ngang 350°. Tính năng tự quay ống kính vào trong khi cần riêng tư, cài đặt tuần tra tự động, cùng khả năng phát hiện tiếng ồn lớn giúp người dùng theo dõi và duy trì sự hiện diện an toàn mà không xâm phạm đời sống cá nhân.

C6N G1 có tích hợp đàm thoại hai chiều, nút gọi cảm ứng, Wi-Fi 6 băng tần kép, giúp kết nối ổn định, không gián đoạn.

Không chỉ giám sát, S10 và C6N G1 còn giúp lưu giữ những khoảnh khắc đời thường - từ cuộc trò chuyện với bố mẹ, nụ cười của con, đến những sinh hoạt hàng ngày - để dù xa cách, tình cảm gia đình vẫn trọn vẹn.

Trong một thế giới mà gia đình ngày càng linh hoạt, kết nối cảm xúc trở thành nhu cầu tinh thần thiết yếu. Công nghệ không thể thay thế sự hiện diện, nhưng có thể giúp yêu thương hiện diện rõ ràng hơn, gần gũi hơn và trọn vẹn hơn. Với S10 và C6N G1, EZVIZ mang đến giải pháp giúp các gia đình Việt duy trì sự gắn kết trong một thế giới bận rộn.

Phương Dung