Trong quy hoạch đô thị hiện đại, công viên trở thành yếu tố định hình cấu trúc và tạo giá trị dài hạn cho bất động sản thay vì chỉ là tiện ích cảnh quan. “Xu hướng Parktopia” - lấy không gian xanh làm trung tâm để phát triển đô thị bền vững.

Từ tiện ích bổ sung đến hạ tầng nền tảng

Trong phát triển đô thị truyền thống, công viên thường được bố trí trên phần diện tích còn lại sau khi đã phân bổ cho nhà ở, thương mại và các công trình chức năng. Tuy nhiên, trước thách thức về mật độ xây dựng và môi trường, phương thức tiếp cận đang có sự thay đổi: xác định không gian xanh trước, sau đó tổ chức các khu chức năng xoay quanh. Công viên theo đó trở thành hạ tầng nền tảng định hình lối sống của cư dân.

Nghiên cứu của Trust for Public Land (2026)[1] chỉ ra rằng đầu tư vào công viên mang lại lợi ích đa chiều: thúc đẩy kinh tế địa phương, góp phần giảm chi phí y tế cho cộng đồng và nâng cao giá trị bất động sản xung quanh. Thực tế tại New York là minh chứng rõ nét khi công viên High Line - cải tạo từ tuyến đường sắt trên cao bỏ hoang - đã trở thành điểm nhấn của thành phố, góp phần nâng giá trị bất động sản trong bán kính 160m cao hơn 35,3% so với các khu vực cách từ 160-640m[2] . Điều này khẳng định không gian xanh được quy hoạch bài bản không chỉ gia tăng tính thẩm mỹ mà còn tạo sức hút khu vực và bảo toàn giá trị bất động sản lâu dài.

Công viên High Line (New York) - dự án cải tạo hạ tầng tiêu biểu góp phần thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực. (Nguồn: The High Line)

Gamuda Land: Tạo lập giá trị từ các dự án xanh trên thế giới

Nếu High Line cho thấy một công viên có thể nâng tầm giá trị cho cả khu vực, thì cách tiếp cận của Gamuda Land - nhà phát triển bất động sản đến từ Malaysia - lại chứng minh giá trị ấy hoàn toàn có thể được tính đến ngay từ những bước quy hoạch đầu tiên.

Tại Malaysia, Gamuda Land đưa triết lý “lắng nghe đất” vào xây dựng các không gian sống chất lượng. Một ví dụ tiêu biểu là Gamuda Cove, dự án nằm liền kề khu bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Paya Indah Discovery Wetlands rộng khoảng 450 ha. Đây là khu đô thị tư nhân đầu tiên nhận chứng nhận 5 kim cương thuộc Khung thiết kế Thành phố Carbon thấp (Low Carbon City Framework) vào năm 2022, hướng đến mục tiêu giảm 45% lượng phát thải so với tiêu chuẩn thông thường.

Trong khi đó, tại Melbourne (Úc), dự án The Canopy on Normanby với 213 căn hộ nằm trong khu tái thiết Fishermans Bend cũng duy trì phương châm lấy thiên nhiên làm gốc khi kết hợp thiết kế biophilic với mô hình rừng mini Miyawaki, đưa không gian xanh hòa quyện vào môi trường sống hiện đại.

Dự án The Canopy on Normanby (Melbourne, Úc) tích hợp thiết kế biophilic và mô hình rừng mini Miyawaki vào không gian sống. (Nguồn: Gamuda Land)

“Xu hướng Parktopia” - Bắt đầu từ việc kiến tạo công viên

Từ thị trường nội địa đến quốc tế, điểm chung của nhiều dự án nổi bật do Gamuda Land phát triển là không gian xanh luôn được ưu tiên quy hoạch trước các khu chức năng. Định hướng này tiếp tục được tập đoàn triển khai tại các công trình ở Việt Nam - điển hình là Hà Nội với tổ hợp khu đô thị Gamuda City. Trước khi xây dựng các phân khu ở, nhà phát triển từ Malaysia đã đầu tư cải tạo Công viên Yên Sở thành không gian sinh thái rộng 323 ha với hệ thống cây xanh và hồ nước quy mô lớn.

Công viên Yên Sở - hạ tầng sinh thái được Gamuda Land ưu tiên xây dựng ngay từ giai đoạn đầu phát triển đô thị. (Ảnh: Gamuda Land)

Theo Gamuda Land Vietnam, dự án Central Park được phát triển giữa lòng Gamuda City, thừa hưởng hệ sinh thái xanh phong phú. Công viên đóng vai trò hạt nhân kết nối cộng đồng, cân bằng thân - tâm và kiến tạo phong cách sống tinh tuyển cho đô thị. Khi quỹ đất xanh ngày càng hạn hẹp, xu hướng Parktopia truyền tải tinh thần phát triển bất động sản bền vững, lấy thiên nhiên làm điểm khởi đầu.

Thông tin về Gamuda Land Vietnam: Được thành lập vào năm 1995, Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản của Gamuda Berhad - tập đoàn xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng hàng đầu Malaysia. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Gamuda đã phát triển các khu đô thị và cao ốc tại Malaysia, Singapore, Việt Nam, Anh và Úc. Gamuda Land đã thành công trong việc kiến tạo những khu đô thị nổi bật tại Hà Nội và TP.HCM, xây dựng không gian sống bền vững và hình thành các cộng đồng cư dân thịnh vượng. Tiếp nối những thành tựu này, Gamuda Land Việt Nam không ngừng mở rộng dấu ấn tại các thành phố lớn với 11 dự án tọa lạc tại những trung tâm phát triển đầy tiềm năng như TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng và TP. Đồng Nai. Fanpage: https://bit.ly/Central-Park-Gamuda-Land Hotline: 0902.178.088

(Nguồn: Gamuda Land Vietnam)