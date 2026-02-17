Múa trò Xuân Phả Thanh Hóa. Ảnh: Quốc Dũng

Hồn dân tộc trong mỗi nếp lễ đầu xuân

Giữa sắc Xuân đầu năm, những nghi lễ truyền thống của cộng đồng tín ngưỡng, tôn giáo hiện lên như những sợi chỉ óng vàng dệt vào tấm thảm văn hóa dân tộc. Từ nén nhang dâng Mẫu, lời cầu bình an nơi cửa chùa đến tiếng kèn nhà thờ trong thánh lễ, hay lời then dìu dặt… tất cả đều mang theo khát vọng hướng thiện, giữ gìn nề nếp cha ông và sự tôn trọng pháp luật.

Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Nhỡ (Hưng Yên) - người gắn bó với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ kể rằng, mỗi nghi lễ đầu năm vừa là sinh hoạt tâm linh, vừa là cách cộng đồng bày tỏ tình yêu văn hóa dân tộc. “Di sản thờ Mẫu đã được UNESCO vinh danh. Vì thế, chúng tôi càng ý thức hơn việc thực hành chuẩn mực, truyền dạy đúng đạo, đúng pháp luật”, bà chia sẻ.

Những lời nói mộc mạc ấy cũng là tâm niệm chung của nhiều cộng đồng tôn giáo trên cả nước. Chủ trương bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai đồng bộ suốt nhiều năm, tạo không gian để các tôn giáo phát triển lành mạnh, thắm đượm tinh thần đồng hành cùng dân tộc.

GS. Thượng Mai Thanh, Ủy viên Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo cho biết, việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo đã giúp đời sống đạo thêm ổn định.

“Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội thánh được tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận thành lập hai điểm sinh hoạt mới. Đó là niềm khích lệ lớn để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, góp sức vào công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách”, ông Thanh nói.

Khi đạo và đời hòa chung một nhịp

Xuân về mang theo hơi ấm, cũng giống như cách đức tin lan tỏa tinh thần nhân ái trong mỗi cộng đồng. Ở miền núi, đồng bào Tin Lành, Công giáo chăm chỉ làm nương rẫy, dựng bản làng bình yên. Nơi đô thị, các tăng ni, linh mục, mục sư đồng hành cùng chính quyền trong vận động người dân chấp hành pháp luật, gìn giữ trật tự.

Nghệ nhân Ưu tú Vũ Xuân Thắng - thủ nhang Đền Tiên La và Khu lăng mộ, Điện thờ các vị vua Trần (Hưng Yên) nhận xét: “Cộng đồng tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như giáo dân hay phật tử, đều góp phần tạo sức sống mới cho quê hương. Không chỉ là đời sống tinh thần, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng”.

Nhịp sống tôn giáo phong phú ấy góp phần làm nên sự bền vững trong từng thôn xóm. Những mô hình “xứ đạo bình yên”, “khu dân cư văn hóa” nở rộ như những bông hoa mùa Xuân của phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, nguyên Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), nguyên Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá: “Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta phong phú, sôi động và có nhiều đóng góp tích cực. Khi đức tin gắn với trách nhiệm công dân, sức mạnh ấy trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển xã hội”.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc.

Còn theo ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), năm qua, đời sống tôn giáo tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh. Việc hoàn thiện pháp lý, tăng cường đối thoại và lắng nghe đã củng cố niềm tin của các tổ chức tôn giáo, tạo điều kiện để đồng bào sinh hoạt bình đẳng, tôn trọng pháp luật.

“Những giá trị tốt đẹp của tôn giáo được khơi dậy và lan tỏa, trở thành điểm tựa tinh thần và là nguồn lực góp phần xây dựng xã hội nhân văn, tiến bộ”, ông Bắc nhấn mạnh.

Xuân mới, trong tiếng mõ, tiếng hát then, tiếng chuông nhà thờ, người ta thấy rõ mối dây liên kết giữa đạo và đời. Không gian sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ là nơi tìm sự bình an, mà còn là nơi khơi dậy ý thức cộng đồng, trách nhiệm với quê hương, đất nước.