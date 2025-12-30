Vụ việc mới nhất xảy ra ngày 29/12, ông Hoàng Văn Tới bị khỉ tấn công khi đang làm nương, phải nhập viện điều trị. Trước đó, trong các ngày 24 và 26/12, ông Hoàng Văn Pảo và anh Hoàng Văn Phóng cũng bị cá thể này gây thương tích.

Khỉ hoang dã xuất hiện tại bản Cốc Lắc. Ảnh: CQCC

Theo người dân, con khỉ thường xuyên xuất hiện tại khu vực sản xuất nông nghiệp của bản Cốc Lắc. Con vật có biểu hiện hung dữ, không sợ hãi và thường rình rập để lao vào tấn công con người.

Chính quyền xã Chiềng Hặc thăm hỏi người dân bị khỉ hoang tấn công. Ảnh: CQCC

Ngay sau sự việc, UBND xã Chiềng Hặc phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 8 đã đến thăm hỏi các nạn nhân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương lập tổ công tác để xua đuổi, xử lý cá thể khỉ nhằm bảo đảm an toàn sản xuất.