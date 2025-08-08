“Cục ủng hộ ý kiến đề xuất của Cục CSGT, lãnh đạo hai Cục cũng đã trao đổi và thống nhất chỉnh sửa một số chi tiết. Đơn vị quản lý đường phải lập thiết kế, dự toán và trình duyệt… rồi mới thi công điều chỉnh biển báo. Sau khi lắp xong biển báo mới, là có hiệu lực thực hiện”, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam thông tin.

Trao đổi với VietNamNet, ông Vũ Ngọc Oánh – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ cho biết, lượng xe con trên tuyến chiếm 75-80% tổng lưu lượng. Trước đây, làn 1 cho phép cả xe con, xe tải và xe khách lưu thông. Tuy nhiên, xe tải thường không đạt được tốc độ 100km/h, chỉ chạy khoảng 70-80km/h, gây cản trở xe con.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Nam Khánh

Hoàn toàn ủng hộ đề xuất của Cục CSGT, ông Oánh cho biết đơn vị đang triển khai thiết kế, chọn vị trí đặt biển chỉ dẫn để báo cáo Cục phê duyệt.

“Theo kế hoạch, công tác lắp đặt sẽ hoàn thiện trong tháng 8. Còn thời gian chính thức thực hiện việc cấm xe tải vào làn 1 sát dải phân cách giữa, điều chỉnh tốc độ làn 2… sẽ do Cục Đường bộ quyết định”, ông Oánh thông tin.

Đại diện Ban Quản lý tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cho biết tuyến cao tốc có 3 làn xe mỗi chiều. Trong đó, làn 1 và 2 giới hạn tốc độ từ 80–120 km/h, còn làn 3 từ 60–100 km/h. Qua rà soát, toàn tuyến sẽ phải điều chỉnh 24 giá long môn, mỗi giá phải sửa 3 biển báo.

“Theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, công việc chỉnh sửa các biển báo phải được hoàn tất trước ngày 2/9. Dù thời gian rất gấp, nhưng các bên liên quan đang tích cực đẩy nhanh để hoàn thành đúng tiến độ”, đại diện Ban Quản lý tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng nói.

Trước đó, Cục CSGT đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai kế hoạch thí điểm tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ, phân luồng phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (từ Km0 đến Km105+417) và đoạn tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (từ Km182+300 đến Km211+250).

Giai đoạn 1, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với ô tô tải, dự kiến thực hiện từ ngày 15/8 đến 14/9:

Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Km0 – Km105+417):

Làn 1 (trái trong cùng, sát dải phân cách): Tốc độ tối đa 120km/h, tối thiểu 90km/h. Cấm ô tô tải lưu thông.

Làn 2 (giữa): Tốc độ tối đa 100km/h, tối thiểu 80km/h. Tất cả ô tô đều lưu thông được.

Làn 3 (ngoài cùng, sát làn dừng khẩn cấp): Tốc độ tối đa 100km/h, tối thiểu 60km/h. Tất cả ô tô đều lưu thông được.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Km182+300 – Km211+250):

Làn 1: Tốc độ tối đa 100km/h, tối thiểu 80km/h. Cấm ô tô tải lưu thông.

Làn 2: Tốc độ tối đa 100km/h, tối thiểu 70km/h. Tất cả ô tô đều lưu thông được.

Làn 3: Tốc độ tối đa 100km/h, tối thiểu 60km/h. Tất cả ô tô đều lưu thông được.

Giai đoạn 2, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với ô tô tải và xe khách, thực hiện từ 15/9 đến 14/12. Trong giai đoạn này, cả hai tuyến cao tốc vẫn giữ nguyên phân làn tốc độ như giai đoạn 1, đồng thời cấm ô tô tải và xe khách lưu thông trên làn 1 (trái trong cùng, sát dải phân cách).